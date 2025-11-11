Izraelski parlament izglasao prijedlog zakona o smrtnoj kazni za Palestince, poslije dijelili baklavu

Izraelski parlament je izglasao prijedlog zakona kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince za određena djela, nakon čega je izraleski ministar Ben Gvir dijelio baklave prisutnima, imitirajući palestinski običaj.

Prijedlog zakona Son Har-Melecha propisuje da izraelski sudovi moraju izreći smrtnu kaznu onima koji su počinili nacionalistički motivirano ubistvo građanina Izraela, a istovremeno dopušta sucima koji služe na vojnim sudovima na Zapadnoj obali da počinitelje osude na smrt jednostavnom većinom, a ne jednoglasnom odlukom.

Prijedlog zakona bi također uklonio mogućnost da regionalni vojni komandanti ublažavaju takve kazne.

Iako smrtna kazna formalno postoji u izraelskom zakonu, korištena je samo jednom, 1962. godine, u slučaju nacističkog činovnika Adolfa Eichmanna, jednog od arhitekata Holokausta.

Tehnički je dopuštena u slučajevima veleizdaje, kao i u određenim okolnostima prema vanrednom stanju koje se primjenjuje unutar izraelske vojske i na okupiranoj Zapadnoj obali, ali trenutno zahtijeva jednoglasnu odluku panela od tri suca i nikada nije proveden.

Prijedlog zakona sada će biti upućen odboru kako bi se pripremio za posljednja dva čitanja koja mora proći da bi postao zakon. Nakon glasanja o prijedlogu zakona Son Har-Melecha, predsjednik stranke Otzma Yehudit i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir počeo je dijeliti baklavu sve dok je redari u Knessetu nisu konfiscirali.

- Oni koji su ubili, silovali i oteli naše sinove i kćeri ne zaslužuju vidjeti svjetlo dana, a njihova kazna trebala bi biti smrt. Zakon o smrtnoj kazni nije samo moralan i pravedan korak, već je i ključan za sigurnost države - kazao je Ben Gvir.

Dijeljenje baklave je imitiranje palestinskih običaja koji podrazumijevaju da se prilikom slavlja na ulicama dijeli ovo tradicionalno jelo.