Hamas osudio izraelski zakon o smrtnoj kazni za palestinske zatvorenike: Žele legalizirati masovno ubijanje našeg naroda

Palestinski pokret Hamas danas je osudio prijedlog zakona koji je izraelski Knesset odobrio u preliminarnom čitanju, a kojim se omogućava izricanje smrtne kazne palestinskim zatvorenicima, nazivajući ga “pokušajem da se legaliziraju masovna ubistva Palestinaca”.

Knesset je u ponedjeljak navečer, prema javnom servisu KAN, odobrio prijedlog zakona koji je podnio krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a kojim bi se dozvolilo pogubljenje palestinskih zatvorenika “koji namjerno ili iz nehata prouzrokuju smrt izraelskog državljanina”.

Zločinački pristup

Prijedlog je usvojen omjerom glasova 39 prema 16 u parlamentu koji broji 120 zastupnika. Prema izraelskom zakonodavnom procesu, zakon mora proći tri čitanja prije nego što bude konačno usvojen.

Hamas je usvajanje prijedloga nazvao “produženjem rasističkog i zločinačkog pristupa cionističke vlade te pokušajem da se legalizira organizirano masovno ubijanje palestinskog naroda koji živi pod okupacijom”.

- Usvajanje ovog fašističkog i sadističkog zakona pred očima cijelog svijeta pokazuje uporno kršenje međunarodnih zakona i konvencija, posebno međunarodnog humanitarnog prava i principa ljudskih prava - navodi se u saopćenju Hamasa.

Pokret je pozvao međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da “osude ovaj opasni, rasistički zakon okupacije, uvedu odvraćajuće sankcije protiv izraelskog režima i izvrše pritisak da povuče zakon”.

Više od 10.000 palestinskih zatvorenika

Također je zatražio formiranje međunarodnih istražnih komisija koje bi dokumentirale stanje palestinskih zatvorenika i zlostavljanja kojima su izloženi u izraelskim zatvorima.

Prema palestinskim i izraelskim izvještajima organizacija za ljudska prava, u izraelskim zatvorima se nalazi više od 10.000 palestinskih zatvorenika, među njima i djece i žena, koji su izloženi mučenju, izgladnjivanju i medicinskom zanemarivanju, a mnogi su izgubili život.

Kada je Knesset otvorio svoje zimsko zasjedanje prije dvije sedmice, Ben-Gvir je zaprijetio da, ako prijedlog zakona ne bude uvršten na glasanje u roku od tri sedmice, njegova stranka neće biti obavezna podržavati vladinu koaliciju.

Ben-Gvir već duže vrijeme poziva na donošenje zakona koji bi omogućio pogubljenje palestinskih zatvorenika i insistira na strožim uslovima u zatvorima, gdje su prava zatvorenika dodatno ograničenu, uključujući zabranu posjeta, smanjenje količine hrane i ograničen pristup tuševima, navode organizacije za ljudska prava.