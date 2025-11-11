Bugarska uoči sankcija Lukoilu ima zalihe benzina za mjesec dana

Bugarska ima zalihe benzina na 35 dana, a dizela na više od 50 dana, izjavio je u utorak predsjednik bugarske Agencije za državne rezerve i ratne zalihe Asen Asenov.

U slučaju krizne situacije, gorivo iz rezervi može se distribuirati bez bio-komponenti kako bi brže stiglo na tržište, dok će cijene pratiti tržišne nivoe kako bi se izbjegle špekulacije i šokovi, dodao je on, prenosi Tanjug.

Američke i britanske sankcije Lukoilu trebalo bi da stupe na snagu 21. novembra, a Bugarska je već usvojila izmjene zakona koje omogućavaju postavljanje specijalnog upravnika za Lukoilovu imovinu u zemlji.

Rafinerija u Burgasu, koja je u vlasništvu Lukoila, nastavit će sa radom, ali čak i ako obustavi rad ili smanji kapacitet, postoje planovi za nepredviđene situacije kako bi se osiguralo da se sirova nafta i dalje može prerađivati u finalne naftne proizvode, objasnio je Asenov.

Bugarska pojačava sigurnost na kopnu, vodi i u vazduhu, uključujući i sistem zaštite od dronova, u objektima Lukoila na svojoj teritoriji, pred planirano preuzimanje postrojenja, saopćila je ranije Vlada Bugarske.

Državna agencija za nacionalnu bezbjednost (DANS) ušla je jučer u kancelarije kompanija Lukoila u zemlji i rafineriju u Burgasu i započela inspekcije, prenosi Bugarski narodni radio (BNR).

Bugarski parlament usvojio je u petak amandmane na Zakon o administrativnom regulisanju ekonomskih aktivnosti vezanih za naftu i naftne proizvode, koji daju vanredna ovlaštenja budućem specijalnom upravniku kompanije Lukoil u toj zemlji.

Na osnovu novih ovlaštenja, upravnik će moći da sprovede prodaju rafinerije u Burgasu, a ruski Lukoil, koji je do sada upravljao rafinerijom, više neće imati pravo glasa niti mogućnost žalbe na odluku o preuzimanju.