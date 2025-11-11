Sirijski predsjednik za sada isključuje sporazum o normalizaciji odnosa s Izraelom, pridružuju se koaliciji protiv ISIL-a

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa u ponedjeljak je isključio bilo kakve direktne razgovore o normalizaciji odnosa s Izraelom, dok američki predsjednik Donald Trump nastoji pokrenuti svoje Abrahamove sporazume, javlja Anadolija.

Sharaa je eksplicitno ukazao na izraelsku kontinuiranu okupaciju sirijske Golanske visoravni, koju je značajno proširio 2024. godine nakon pada režima Bashara al-Assada, rekavši da su uslovi s kojima se suočava Damask drugačiji od uslova u drugim zemljama koje su potpisale sporazume.

- Vjerujem da se situacija u Siriji razlikuje od situacije u zemljama koje su potpisale Abrahamove sporazume - rekao je u prevedenim komentarima datim tokom intervjua za Fox News.

- Sirija graniči s Izraelom, a Izrael okupira Golansku visoravan od 1967. godine. Nećemo direktno ulaziti u pregovore sada. Možda će nam administracija Sjedinjenih Američkih Država s predsjednikom Trumpom pomoći da postignemo ovu vrstu pregovora - dodao je.

Abrahamovi sporazumi su sporazumi koje sponzorira SAD za normalizaciju odnosa između Izraela i nekoliko zemalja s muslimanskom većinom tokom Trumpovog prvog mandata.

Prije ulaska Kazahstana prošle sedmice, četiri države su se pridružile mirovnim sporazumima: Bahrein, Maroko, Sudan i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Trump je ranije izrazio optimizam da će se Sirija, kao i Saudijska Arabija, pridružiti sporazumima o normalizaciji.

Na pitanje o potencijalnom pridruživanju Sirije globalnoj koaliciji protiv ISIS-a, Sharaa je rekao da postoje razlozi da američka vojska zadrži svoje prisustvo u njegovoj zemlji, ali je rekao da "to mora biti u koordinaciji sa sirijskom vladom upravo sada".

"Moramo razgovarati o ovim pitanjima i moramo razgovarati i postići dogovor o ISIS-u", dodao je.

Sirija je potpisala deklaraciju o političkoj saradnji sa Globalnom koalicijom za poraz ISIS-a, potvrđujući svoju ulogu "partnera u borbi protiv terorizma i podršci regionalnoj stabilnosti", rekao je u ponedjeljak sirijski ministar informisanja Hamza al-Mustafa.

- Sporazum je politički i do sada ne sadrži vojne komponente - rekao je al-Mustafa.

Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa i američki predsjednik Donald Trump održali su sastanak u ponedjeljak u Bijeloj kući, koji je bio "topao, iskren i usmjeren na budućnost, a trajao je više od sat vremena", rekao je.

Prema Al-Mustafi, Trump je potvrdio svoju predanost, rekavši: "Moramo ovo završiti - moramo pomoći Siriji."

Ministar je rekao da su dvije strane također razgovarale o integraciji Sirijskih demokratskih snaga (SDF) u sirijsku vojsku kao dio napora "da se ujedine državne institucije i osigura trajna stabilnost".

Trump je "izrazio podršku potencijalnom sigurnosnom aranžmanu s Izraelom, usmjerenom na jačanje nacionalne i regionalne stabilnosti".

Dodao je da je SAD najavio ponovno otvaranje sirijske ambasade u Washingtonu, čime je okončano više od desetljeća od njenog zatvaranja.