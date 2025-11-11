Zelenski posjetio Herson na treću godišnjicu ponovnog zauzimanja grada: Okupatori su pobjegli

Sastao se s vojnim i sigurnosnim zvaničnicima kako bi razgovarali o lokalnoj odbrani

Zelenski posjetio Herson. AP

Anadolija

11.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u utorak Herson kako bi obilježio treću godišnjicu ponovnog uspostavljanja kontrole Ukrajine nad ovim gradom na jugu zemlje, najavljujući nove sigurnosne i socijalne mjere za regiju, javlja Anadolu.

- Danas sam u Hersonu. Već je treća godišnjica oslobođenja grada od Rusa – okupatori su pobjegli, a mi se sjećamo kako je hrabrost našeg naroda to omogućila - rekao je Zelenski u saopćenju.

Naveo je da se sastao sa vojnim i sigurnosnim zvaničnicima kako bi razgovarali o lokalnoj odbrani, napominjući da "hiljade ruskih napada dronovima ciljaju ovaj grad svakog mjeseca".

- Naložio sam našim snagama za bespilotne sisteme, Mađarskim pticama i drugim jedinicama da prošire odbrambene kapacitete ovdje - dodao je, rekavši da će fokus novih koraka biti zaštita puteva, logistika i energetskih objekata.

Zelenski je također rekao da će vlada odobriti dodatna sredstva za energetsku infrastrukturu i socijalne institucije Hersona, uključujući vrtiće i škole.

Ukrajinske snage su vratile kontrolu nad Hersonom u novembru 2022. godine nakon višemjesečne ruske okupacije. Grad je i dalje pod čestim napadima dronova i artiljerije s teritorije koju drži Rusija preko rijeke Dnjepar.

