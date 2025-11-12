Tin Ujević: 70. godišnjica smrti jednog od najboljih regionalnih pjesnika

Danas je srijeda, 12. novembar/studeni 2025. godine, do kraja godine preostalo je još 49 dana

I. P.

12.11.2025

Na današnji dan 1955. godine, preminuo je hrvatski pjesnik Augustin Tin Ujević, koji je svojom lirikom, ali i boemskim životom obilježio period između dva svjetska rata u regionalnoj književnosti. Djela po kojima se najviše pamti su: “Lelek sebra“, „Kolajna“ i „Žedan kamen na studencu".

Za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu približio se Matoševom književnom krugu, počeo objavljivati pjesme i kritike, ali se 1911. nakon oštre polemike razišao s Matošem.

Godine 1913., emigrirao je u Pariz, odakle je pjesme i članke slao zagrebačkim časopisima pa mu je 1914. deset pjesama uvršteno u antologiju „Hrvatska mlada lirika“.

U Sarajevu živio 7 godina

Nakon povratka iz Pariza, 1919. godine, nakratko se zadržao u Zagrebu, odakle je otišao u Beograd, gdje je, s kraćim prekidima, ostao sve do 1929.

Ujević je potom otišao u Sarajevo, gdje je živio od 1930. do 1937. godine. U tom periodu objavio je dvije zbirke pjesama: "Auto na korzu" i "Ojađeno zvono".

Od 1937. do 1940. godine živio je u Splitu, a potom do smrti u Zagrebu. Godine 1950., objavljena mu je zbirka "Rukovet", a 1954. lirska zbirka "Žedan kamen na studencu". 

Rođen kompozitor i hemičar Borodin

1833. - Rođen kompozitor i hemičar Aleksandar Porfirjevič Borodin, utemeljitelj ruske simfonije i kamerne muzike. Djela: opera "Knez Igor", simfonija br. 2, simfonijska slika "U srednjoj Aziji".

1840. - Francuski vajar Ogist Roden (Auguste), jedan od najvećih umjetnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Skulpture: "Mislilac", "Poljubac", "Balzak", "Građani Kalea", "Vrata pakla", "Vječni idol", "Proljeće", "Čovjek slomljenog nosa", biste, aktovi…

1882. - Rođen Đuzepe Borgese (Giuseppe), italijanski književnik, novinar, književni kritičar, germanist, pjesnik, dramaturg i akademski naturalizirani Amerikanac.

1896. - Nima Juši (Yushij), jedan od najznačajnijih iranskih pjesnika, rođen je na današnji dan. Poznat je po svom stilu poezije koji je popularizirao, nazvan she'r-e sada. Smatra se ocem moderne perzijske poezije.

1919. - Engleski piloti Ros i Kejt Smit (Ross i Keith Smith) poletjeli iz Haunsloua kod Londona na prvi let od Velike Britanije do Australije. U australski grad Darvin sletjeli su 13. decembra 1919. godine. 

Rođena holivudska diva i monegaška princeza Grejs Keli

1929. - Rođena Grejs Keli (Grace Kelly), američka filmska glumica, monegaška princeza, jedna od najvećih modnih ikona i najljepših žena 20. stoljeća. Svjetsku slavu Grejs je stekla ulogama u vesternu “Tačno u podne” (1952.) i pustolovnom filmu “Mogambo” (1953.). Zvjezdani status ostvarila je ulogama hladnih lijepih plavuša pritajene strastvenosti u filmovima Alfreda Hičkoka (Hitchcock) “Nazovi M radi ubojstva” (1954.), “Prozor u dvorište” (1954.) i “Držite lopova!” (1955.). Vrtoglavi uspjeh rezultirao je Oskarom za glavnu žensku ulogu u filmu "Provincijalka", 1954. godine. Za vrijeme promocije filma “Provincijalka” na Filmskom festivalu u Kanu, 1955. godine, Grejs je upoznala monegaškog kneza Raniera III (Rainier). Iako je bila na vrhuncu slave, napustila je glumu i Holivud i udala se Rainera, 18. aprila 1956. godine, u Monaku pred tri hiljade zvanica. Pretpostavlja se da je svadbu, putem televizijskih ekrana, pratilo 30 miliona ljudi širom svijeta. Godine 1982., izgubila je kontrolu nad automobilom u jednom zavoju, vozeći se prema Monte Karlu, te sletjela s ceste. Osim raznih pretpostavki da je princezu ubila mafija, kako bi se osvetila zbog kontrole nad kockarnicama u Monte Karlu i drugih finansijskih mahinacija, spominje se i srčani udar koji je pogodio Grejs dok je vozila.

1944. - Saveznici u Drugom svjetskom ratu potopili su "Tirpic", posljednji veliki ratni brod nacističke Njemačke, u fjordu Tromzo na sjeveru Norveške.

1948. - Umro Umberto Đordano (Giordano), italijanski kompozitor. Posvetio se gotovo isključivo komponovanju opera, pretežno verističkog karaktera, među kojima su najpoznatije: "Fedora", "Kralj", "Madame Sans-Gene" i "Andre Chenier".

1954. - Rođen Frano Lasić, hrvatski glumac i pjevač. Do danas je igrao u više od 55 filmova s područja naše regije. Najzapaženiju ulogu ostvario je u filmu “Kiklop” reditelja Antuna Vrdoljaka iz 1982., koji je rađen prema romanu hrvatskog književnika Ranka Marinkovića. Početkom 2000-ih, igrao je u telenovelama "Villa Maria", "Obični ljudi", "Dolina sunca" i "Zabranjena ljubav". Također, igrao je i u serijama ”Selo gori, a baba se češlja”, ”Budva na pjenu od mora”, ”Bitange i princeze”... Ostvario je i kratku, ali zapaženu muzičku karijeru. Godine 1983., na Splitskom festivalu izveo je pjesmu Đele Jusića “Zagrljeni” koja je postala veliki hit, a njegova pjesma „Volim te, budalo mala“ bila je pobjednica Zagrebfesta.

1961. - Rumunska gimnastičarka Nađa Komaneči, koja je za jednu vježbu na Olimpijskim igrama u Montrealu, 1976. godine, prva u historiji gimnastike, dobila najvišu moguću ocjenu 10, rpđena je na današnji dan.

1982. - En Džeklin Hatavej (Anne Jacqueline Hathaway), američka glumica koja je 2015. godine bila jedna od najplaćenijih glumica u Holivudu, rođena je na današnji dan. Dobitnica je brojnih glumačkih nagrada, među kojima su i prestižne Oskar, Emi i Zlatni globus.

Preminuo Janika Balaž, čuveni novosadski tamburaš

1988. - Preminuo Janika Balaž, čuveni novosadski tamburaš i muzičar romskog porijekla. Bio je član Velikog tamburaškog orkestra Radija Novi Sad od njegovog osnivanja, 1958. godine. Svirao je tamburicu primu (bisernica), a sa svojim malim tamburaškim sastavom od osam članova nastupao je širom svijeta. Janika je učestvovao u nekoliko dokumentarnih i igranih filmova. Pjesme "Osam tamburaša s Petrovaradina" i "Primaši" njemu su posvećene. Nakon Balaževe smrti gradske vlasti Novog Sada su u njegovu čast podigle spomenik (autor skulptor Laszlo Szilagyi), na trgu nasuprot Petrovaradinske tvrđave.

1989. - Umrla španska revolucionarka Dolores Ibaruri (Ibarruri), nazvana La Pasionarija, predsjednica Komunističke partije Španije i jedna od najslavnijih učesnica Španskog građanskog rata. Pripisane su joj riječi "No pasaran", parola pod kojom su republikanci branili Madrid od fašista. Poslije pada Republike provela je 38 godina u inozemstvu. Vratila se u domovinu 1977. i postala članica Parlamenta Španije.

2000. - Preminuo Frank Pursel (Pourcel), francuski kompozitor, aranžer i dirigent popularne muzike i klasične muzike.

2003. - U 27. godini izvršio samoubistvo Džonatan Brandis (Jonathan Brandis), američki glumac, pisac, reditelj i producent. Prilikom pretrage njegovog stana policija nije pronašla nikakvu oproštajnu poruku. Toksikološki nalazi su pokazali da se u njegovom tijelu nisu nalazile nikakve droge ili druge supstance koje bi utjecale na njegovu odluku da sebi oduzme život. Glumio je u nekoliko filmova i serija, ali je njegova najzapaženija uloga u seriji „SeaQuest DSV“ u kojoj je tumačio mladog naučnika i genija Lukasa Volenčaka (Lucas Wolenczak). Od tada pa sve do danas on je jedina tinejdžerska zvijezda čije su se slike pojavljivale u najvećem broju na naslovnicama tinejdžerskih časopisa u SAD.

2018. - Umro Sten Li (Stan Lee), američki strip scenarista, urednik, izdavač, producent, televizijski voditelj, glumac i bivši predsjednik izdavačke kuće “Marvel Marvel Comics”.

2019. - Preminuo Martin Sagner, hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumac, najpoznatiji po ulozi Andrije Dudeka Draša Katalenića iz kultnih TV serija "Gruntovčani" i "Mejaši".

2020. - Umro Mirko Babić, srbijanski glumac, prvak drame najstarijeg pozorišta u Srbiji Knjaževsko-srpskog teatra. Šira javnost najviše ga pamti kao Dragojla u seriji “Selo gori, a baba se češlja”.

