Tin Ujević: 70. godišnjica smrti jednog od najboljih regionalnih pjesnika

Na današnji dan 1955. godine, preminuo je hrvatski pjesnik Augustin Tin Ujević, koji je svojom lirikom, ali i boemskim životom obilježio period između dva svjetska rata u regionalnoj književnosti. Djela po kojima se najviše pamti su: “Lelek sebra“, „Kolajna“ i „Žedan kamen na studencu". Za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu približio se Matoševom književnom krugu, počeo objavljivati pjesme i kritike, ali se 1911. nakon oštre polemike razišao s Matošem. Godine 1913., emigrirao je u Pariz, odakle je pjesme i članke slao zagrebačkim časopisima pa mu je 1914. deset pjesama uvršteno u antologiju „Hrvatska mlada lirika“. U Sarajevu živio 7 godina Nakon povratka iz Pariza, 1919. godine, nakratko se zadržao u Zagrebu, odakle je otišao u Beograd, gdje je, s kraćim prekidima, ostao sve do 1929. Ujević je potom otišao u Sarajevo, gdje je živio od 1930. do 1937. godine. U tom periodu objavio je dvije zbirke pjesama: "Auto na korzu" i "Ojađeno zvono". Od 1937. do 1940. godine živio je u Splitu, a potom do smrti u Zagrebu. Godine 1950., objavljena mu je zbirka "Rukovet", a 1954. lirska zbirka "Žedan kamen na studencu".

Aleksandar Porfirjevič Borodin . Wikipedia.org Aleksandar Porfirjevič Borodin . Wikipedia.org

Rođen kompozitor i hemičar Borodin 1833. - Rođen kompozitor i hemičar Aleksandar Porfirjevič Borodin, utemeljitelj ruske simfonije i kamerne muzike. Djela: opera "Knez Igor", simfonija br. 2, simfonijska slika "U srednjoj Aziji". 1840. - Francuski vajar Ogist Roden (Auguste), jedan od najvećih umjetnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Skulpture: "Mislilac", "Poljubac", "Balzak", "Građani Kalea", "Vrata pakla", "Vječni idol", "Proljeće", "Čovjek slomljenog nosa", biste, aktovi… 1882. - Rođen Đuzepe Borgese (Giuseppe), italijanski književnik, novinar, književni kritičar, germanist, pjesnik, dramaturg i akademski naturalizirani Amerikanac. 1896. - Nima Juši (Yushij), jedan od najznačajnijih iranskih pjesnika, rođen je na današnji dan. Poznat je po svom stilu poezije koji je popularizirao, nazvan she'r-e sada. Smatra se ocem moderne perzijske poezije. 1919. - Engleski piloti Ros i Kejt Smit (Ross i Keith Smith) poletjeli iz Haunsloua kod Londona na prvi let od Velike Britanije do Australije. U australski grad Darvin sletjeli su 13. decembra 1919. godine.

Grejs Keli . Monaco-tribune.com Grejs Keli . Monaco-tribune.com

Rođena holivudska diva i monegaška princeza Grejs Keli 1929. - Rođena Grejs Keli (Grace Kelly), američka filmska glumica, monegaška princeza, jedna od najvećih modnih ikona i najljepših žena 20. stoljeća. Svjetsku slavu Grejs je stekla ulogama u vesternu “Tačno u podne” (1952.) i pustolovnom filmu “Mogambo” (1953.). Zvjezdani status ostvarila je ulogama hladnih lijepih plavuša pritajene strastvenosti u filmovima Alfreda Hičkoka (Hitchcock) “Nazovi M radi ubojstva” (1954.), “Prozor u dvorište” (1954.) i “Držite lopova!” (1955.). Vrtoglavi uspjeh rezultirao je Oskarom za glavnu žensku ulogu u filmu "Provincijalka", 1954. godine. Za vrijeme promocije filma “Provincijalka” na Filmskom festivalu u Kanu, 1955. godine, Grejs je upoznala monegaškog kneza Raniera III (Rainier). Iako je bila na vrhuncu slave, napustila je glumu i Holivud i udala se Rainera, 18. aprila 1956. godine, u Monaku pred tri hiljade zvanica. Pretpostavlja se da je svadbu, putem televizijskih ekrana, pratilo 30 miliona ljudi širom svijeta. Godine 1982., izgubila je kontrolu nad automobilom u jednom zavoju, vozeći se prema Monte Karlu, te sletjela s ceste. Osim raznih pretpostavki da je princezu ubila mafija, kako bi se osvetila zbog kontrole nad kockarnicama u Monte Karlu i drugih finansijskih mahinacija, spominje se i srčani udar koji je pogodio Grejs dok je vozila. 1944. - Saveznici u Drugom svjetskom ratu potopili su "Tirpic", posljednji veliki ratni brod nacističke Njemačke, u fjordu Tromzo na sjeveru Norveške. 1948. - Umro Umberto Đordano (Giordano), italijanski kompozitor. Posvetio se gotovo isključivo komponovanju opera, pretežno verističkog karaktera, među kojima su najpoznatije: "Fedora", "Kralj", "Madame Sans-Gene" i "Andre Chenier". 1954. - Rođen Frano Lasić, hrvatski glumac i pjevač. Do danas je igrao u više od 55 filmova s područja naše regije. Najzapaženiju ulogu ostvario je u filmu “Kiklop” reditelja Antuna Vrdoljaka iz 1982., koji je rađen prema romanu hrvatskog književnika Ranka Marinkovića. Početkom 2000-ih, igrao je u telenovelama "Villa Maria", "Obični ljudi", "Dolina sunca" i "Zabranjena ljubav". Također, igrao je i u serijama ”Selo gori, a baba se češlja”, ”Budva na pjenu od mora”, ”Bitange i princeze”... Ostvario je i kratku, ali zapaženu muzičku karijeru. Godine 1983., na Splitskom festivalu izveo je pjesmu Đele Jusića “Zagrljeni” koja je postala veliki hit, a njegova pjesma „Volim te, budalo mala“ bila je pobjednica Zagrebfesta. 1961. - Rumunska gimnastičarka Nađa Komaneči, koja je za jednu vježbu na Olimpijskim igrama u Montrealu, 1976. godine, prva u historiji gimnastike, dobila najvišu moguću ocjenu 10, rpđena je na današnji dan. 1982. - En Džeklin Hatavej (Anne Jacqueline Hathaway), američka glumica koja je 2015. godine bila jedna od najplaćenijih glumica u Holivudu, rođena je na današnji dan. Dobitnica je brojnih glumačkih nagrada, među kojima su i prestižne Oskar, Emi i Zlatni globus.

Janika Balaž . Novosti.rs Janika Balaž . Novosti.rs