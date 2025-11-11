Udarna grupa nosača aviona premještena u Latinsku Ameriku: Oglasio se i Pentagon

Udarna grupa nosača aviona Džerald Ford (Gerald Ford) premjestila se u područje Latinske Amerike, čime je značajno pojačano vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država i dodatno produbljene tenzije s Venecuelom.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) naredio je raspoređivanje nosača Ford prošlog mjeseca, pridruživši ga formaciji koja uključuje osam ratnih brodova, jednu nuklearnu podmornicu te avione F-35, koji su se već nalazili u karipskom regionu.

Nosač Ford, porinut 2017. godine, najnoviji je i najveći američki nosač aviona na svijetu, sa više od 5.000 mornara na brodu.

Pentagon je potvrdio njegov dolazak — što je prvo objavio Rojters (Reuters) — ističući u saopštenju da će raspoređivanje pomoći u „ometanju trgovine narkoticima te razbijanju i uništavanju transnacionalnih kriminalnih organizacija“.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) više puta je izjavio kako smatra da je ovo američko vojno pojačanje zapravo pokušaj da ga se svrgne s vlasti.

Vašington (Washington) je u augustu udvostručio nagradu za informacije koje bi dovele do Madurovog hapšenja — na 50 miliona dolara — optužujući ga za povezanost s trgovinom narkoticima i kriminalnim mrežama, optužbe koje Maduro negira.

Američka vojska do sada je izvela najmanje 19 operacija protiv sumnjivih brodova koji su učestvovali u švercu droge u Karibima i duž pacifičkih obala Latinske Amerike, pri čemu je život izgubilo najmanje 76 osoba.

Kada su Sjedinjene Američke Države prvi put objavile raspoređivanje nosača Ford, Maduro je upozorio da bi, ukoliko SAD ikada pokušaju vojnu intervenciju, „milioni muškaraca i žena s oružjem marširali širom zemlje“.

Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kolumbije, susjedne zemlje Venecuele, takođe su porasle posljednjih sedmica, nakon što su Tramp i kolumbijski predsjednik Gustavo Petro razmijenili oštre izjave.