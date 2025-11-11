Lavrov negirao tvrdnje o ruskim nuklearnim probama, odbacio Trampove tvrdnje kao nesporazum

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da Moskva nije provela nuklearne testove.

Lavrov je tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trampa da bi njegova zemlja trebala slijediti dugo ustaljene ruske i kineske prakse opisao kao nerazumijevanje testova i napomenuo da je Moskva tražila pojašnjenja od Vašingtona.

- Ono što je američki predsjednik Donald Tramp rekao o navodnom nastavku testova u Rusiji i Kini ne odražava stvarnost ako razgovaramo o testiranju nuklearnog oružja - rekao je na konferenciji za novinare u Moskvi.

Lavrov je naglasio da nedavna ruska testiranja s krstarećim projektilom Burevestnik i podvodnim dronom Posejdon ne krše Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testova, jer se sistemi pokreću nuklearnom energijom, ali nisu izazvali nuklearne detonacije.

- Drugi oblici testiranja, uključujući i subkritične eksperimente bez lančane nuklearne reakcije i testove sistema za isporuku, nikada nisu bili zabranjeni. Radimo na razjašnjavanju ovog pitanja - dodao je.

Navodni spor s Rubiom

U vezi s medijskim tvrdnjama o njegovom navodnom sporu s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, Lavrov je rekao da je u javnost pušteno mnogo lažnih informacija.

Izrazio je zabrinutost zbog komentara Roberta Kadleca, kandidata za zamjenika ministra odbrane SAD-a, ističući njegove javne izjave u kojima je sugerirao moguće raspoređivanje nuklearnog oružja za rješavanje regionalnih sporova.

O temi rješavanja sukoba u Ukrajini, Lavrov je doveo u pitanje izjavu bivšeg specijalnog predstavnika SAD-a Kurta Volkera da će Rusija odbaciti svaki mirovni sporazum.

- Ostaje nejasno na osnovu čega je iznosio takve tvrdnje, budući da je naša strana aktivno usmjerena na mirno rješenje - naglasio je Lavrov.

Lavrov je kritikovao ambiciju njemačkog kancelara Fridriha Merca da obnovi tu zemlju kao dominantnu vojnu silu u Evropi, upozoravajući na historijske paralele s nacističkom agresijom.

- Njemačka je već bila vojna sila kada je osvojila više od polovine Evrope, stavljajući je pod nišan da napadne Sovjetski Savez. Kada se takvi nacistički recidivi dogode u domovini nacizma, to je alarmantno - rekao je.

Tenzije između SAD i Venecuele

Govoreći o venecuelansko-američkim tenzijama, Lavrov je rekao da Karakas nije tražio vojnu pomoć od Rusije.

Potvrdio je da sporazum o strateškom partnerstvu i saradnji između Rusije i Venecuele predviđa vojnu interakciju. Međutim, do sada je pakt ostao neaktivan zbog nepotpunih procesa zakonodavnog odobravanja u Rusiji.

Jednostrani pristup Vašingtona

Kao odgovor na operacije koje predvodi SAD, navodno usmjerene na trgovinu drogom, Lavrov je osudio jednostrani pristup Vašingtona.

- Mjere koje poduzima SAD, navodno usmjerene na borbu protiv trgovine drogom, podrazumijevaju neselektivno uništavanje, zaobilaženje pravnih postupaka ili iznošenja činjeničnih dokaza, prikazujući naciju koja djeluje izvan međunarodnih normi, umjesto da ih se pridržava - rekao je.

Lavrov je savjetovao Vašingtonu da usmjeri napore bliže kući, preporučujući intervenciju u Belgiji umjesto u Nigeriji i Venecueli, odakle potiču značajne količine ilegalnih supstanci.

- Tamo su već stacionirane američke i NATO snage. Nema potrebe za potjerom za malim brodovima kojima upravljaju samo tri osobe - sarkastično je predložio.

Što se tiče Venecuele, američka politika prema toj latinoameričkoj zemlji donijela bi štetne posljedice, upozorio je.

Odgovarajući na litvanske prijetnje da će zaustaviti tranzit iz kopnene Rusije u enklavu Kalinjingrad, Lavrov je poručio da Moskva posjeduje uvjerljive argumente koji mogu umiriti evropske kolege.

Odgovarajući na pitanja o skorom isteku kinesko-ruskog Sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji, predviđenog za 16. juli 2026. godine, Lavrov je obećao da će se toj prekretnici posvetiti odgovarajuća pažnja.

- Osigurat ćemo kontinuirani napredak i unapređenje naše saradnje s našim kineskim partnerima, prepuštajući nadležnim organima naših lidera da upravljaju ovim procesom - rekao je.