Velika Britanija obustavlja razmjenu obavještajnih podataka sa SAD: Ne žele učestvovati u vojnim napadima na Karibima

Velika Britanija više ne dijeli obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama o sumnjivim brodovima koji se navodno koriste za krijumčarenje droge u vodama Kariba, jer ne želi učestvovati u američkim vojnim napadima i smatra da su ti napadi nezakoniti, naveli su izvori upoznati s temom za CNN.

CNN ocjenjuje da odluka Londona predstavlja značajan raskol s najbližim saveznikom i partnerom u razmjeni obavještajnih podataka, ističući rastući skepticizam prema zakonitosti američke vojne kampanje u Latinskoj Americi.

Godinama je Velika Britanija, koja upravlja nizom teritorija na Karibima i ima raspoređene obavještajne resurse, pomagala SAD-u u lociranju brodova za koje se sumnjalo da prevoze drogu, kako bi ih američka obalna straža mogla presresti, prenosi Jutarnji list. To je podrazumijevalo da bi brodovi bili zaustavljeni, posada uhapšena, a droga zaplijenjena.

Obavještajni podaci obično su slani u Joint Interagency Task Force South, radnu grupu stacioniranu na Floridi, koja okuplja predstavnike brojnih partnerskih država i bavi se suzbijanjem ilegalne trgovine drogom.

Zabrinutost Londona

Međutim, ubrzo nakon što je SAD u septembru počeo izvoditi smrtonosne napade na brodove, London je izrazio zabrinutost da bi američka vojska mogla koristiti britanske obavještajne podatke za odabir ciljeva. Britanski zvaničnici smatraju da američki vojni napadi, u kojima je poginulo 76 ljudi, krše međunarodno pravo, rekli su izvori.

Obustava razmjene obavještajnih podataka počela je prije više od mjesec dana, dodali su.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk prošlog mjeseca je izjavio da napadi krše međunarodno pravo i predstavljaju "izvansudska pogubljenja". Velika Britanija se slaže s tom ocjenom, naveli su izvori za CNN.

Britanska ambasada u Vašingtonu i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, dok je zvaničnik Pentagona izjavio da ministarstvo "ne komentariše obavještajna pitanja".

Promjena nadležnosti

Prije nego što je američka vojska počela uništavati brodove, borba protiv ilegalne trgovine drogom bila je u nadležnosti policijskih tijela i američke obalne straže. Članovi kartela i krijumčari droge tretirani su kao kriminalci s pravom na pošteno suđenje, što je bio pristup s kojim se London u potpunosti slagao, rekli su izvori.

No, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa tvrdi da američka vojska može legalno ubijati osumnjičene krijumčare jer oni predstavljaju neposrednu prijetnju Amerikancima i klasificirani su kao "neprijateljski borci" u "oružanom sukobu" sa SAD-om, prema dopisu koji je administracija poslala Kongresu.

Ured pravnog savjetnika ministarstva pravosuđa izdao je mišljenje, još uvijek klasifikovano, koje pojačava taj argument, prenosi CNN, dok je Tramp označio niz narkokartela kao "strane terorističke grupe".

Bijela kuća je više puta poručila da su postupci administracije "u potpunosti u skladu sa Zakonom o oružanom sukobu", dijelom međunarodnog prava osmišljenog da spriječi napade na civile.