Britanac mamio djevojčice preko Snapchata pa ih zlostavljao

Viši rukovoditelj britanskog zdravstvenog sistema (NHS), kojeg je sudac opisao kao "lukavog, spletkaroškog i manipulativnog", osuđen je na 28 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napastovanja djevojčica koje je vrbovao putem Snapchata.

Pol Lipskomb (Paul Lipscombe), 51, koristio je lažne profile kako bi namamio žrtve, a na jednoj je web stranici čak prodavao i videozapise zlostavljanja djece generirane umjetnom inteligencijom, piše Sky News.

Istinski ranjive

Klupko zločina počelo se odmotavati nakon što je 15-godišnja djevojčica, prijavljena kao nestala, policajcima otkrila da je bila silovana.

Tužiteljica Frida Hussain KC izjavila je na Krunskom sudu u Leicesteru da je Lipscombe uhapšen u aprilu 2024. pod sumnjom za otmicu, nakon što je policija zaustavila njegov automobil. Djevojčica je nestala iz svog doma kasno navečer, a Lipskomb je pokupio i odveo u hotel.

Policija je kasnije pronašla dijete na unajmljenoj adresi, a pretragom hotela, automobila i njegovog doma otkriveni su dokazi seksualnog zlostavljanja, uključujući mekane igračke, sredstva za vezivanje, votku i nekoliko mobitela.

- Optuživao je druge ljude za ozbiljne zločine jednostavno kako bi prikrio vlastite zločine - naglasila je tužiteljica.

Izričući presudu, sudac Keith Raynor obratio se Lipscombeu rekavši da je bio "inteligentan, samouvjeren, snalažljiv i dobro organiziran" te da su njegove žrtve bile "istinski ranjive".

- Dokazi pokazuju da ste bili lukavi, spletkaroški i manipulativni. Bili ste drski u svom počinjenju kaznenih djela i preuzimali ste vrlo visoke rizike. Seksualno zlostavljanje mladih djevojaka bila je opsesija u vašem životu - rekao je sudac.

Priznao krivnju

Lipskomb je priznao krivnju za 34 kaznena djela protiv šest djevojčica u dobi od 12 do 15 godina, počinjena između septembra 2023. i aprila 2024. godine. Optužbe uključuju silovanje djeteta mlađeg od 13 godina, 21 tačku seksualne aktivnosti s djetetom te izradu i distribuciju nepristojnih fotografija djece.

Osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 28 godina i jednog mjeseca. Nakon puštanja na slobodu, bit će pod nadzorom sljedeće tri godine te je doživotno upisan u registar seksualnih prijestupnika.

Nove žrtve

Istraga se, međutim, nastavlja. Detektivka Lauren Speight iz Jedinice za istraživanje zlostavljanja djece (CAIU) pozvala je na oprez.

- Naša istraga o kaznenim djelima koje je počinio ovaj muškarac se nastavlja. Sumnjamo da je možda bio u kontaktu s drugim djevojkama i da je mogao počiniti seksualna kaznena djela protiv drugih. Pozivamo sve koji su bili u kontaktu s njim da nam se jave - kazala je.

Oženjeni Lipskomb radio je kao specijalist za performanse i informatiku u bolničkom trustu University Hospitals Coventry and Warwickshire.

Iz bolnice su saopćili da je suspendiran odmah nakon hapšenja, a otkaz je dobio u junu 2024. godine. Dodali su kako "u ovoj fazi nije identificirano ništa što bi ukazivalo da je kaznena aktivnost ove osobe počinjena kao dio njene uloge".