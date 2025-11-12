Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BRUTALAN SLUČAJ

Britanac mamio djevojčice preko Snapchata pa ih zlostavljao

Osuđen na 28 godina zatvora

Pol Lipskomb. Leicestershire Police

Dž. R.

12.11.2025

Viši rukovoditelj britanskog zdravstvenog sistema (NHS), kojeg je sudac opisao kao "lukavog, spletkaroškog i manipulativnog", osuđen je na 28 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napastovanja djevojčica koje je vrbovao putem Snapchata.

Pol Lipskomb (Paul Lipscombe), 51, koristio je lažne profile kako bi namamio žrtve, a na jednoj je web stranici čak prodavao i videozapise zlostavljanja djece generirane umjetnom inteligencijom, piše Sky News.

Istinski ranjive

Klupko zločina počelo se odmotavati nakon što je 15-godišnja djevojčica, prijavljena kao nestala, policajcima otkrila da je bila silovana.

Tužiteljica Frida Hussain KC izjavila je na Krunskom sudu u Leicesteru da je Lipscombe uhapšen u aprilu 2024. pod sumnjom za otmicu, nakon što je policija zaustavila njegov automobil. Djevojčica je nestala iz svog doma kasno navečer, a Lipskomb je pokupio i odveo u hotel.

Policija je kasnije pronašla dijete na unajmljenoj adresi, a pretragom hotela, automobila i njegovog doma otkriveni su dokazi seksualnog zlostavljanja, uključujući mekane igračke, sredstva za vezivanje, votku i nekoliko mobitela. 

- Optuživao je druge ljude za ozbiljne zločine jednostavno kako bi prikrio vlastite zločine - naglasila je tužiteljica.

Izričući presudu, sudac Keith Raynor obratio se Lipscombeu rekavši da je bio "inteligentan, samouvjeren, snalažljiv i dobro organiziran" te da su njegove žrtve bile "istinski ranjive".

- Dokazi pokazuju da ste bili lukavi, spletkaroški i manipulativni. Bili ste drski u svom počinjenju kaznenih djela i preuzimali ste vrlo visoke rizike. Seksualno zlostavljanje mladih djevojaka bila je opsesija u vašem životu - rekao je sudac.

Priznao krivnju

Lipskomb je priznao krivnju za 34 kaznena djela protiv šest djevojčica u dobi od 12 do 15 godina, počinjena između septembra 2023. i aprila 2024. godine. Optužbe uključuju silovanje djeteta mlađeg od 13 godina, 21 tačku seksualne aktivnosti s djetetom te izradu i distribuciju nepristojnih fotografija djece.

Osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 28 godina i jednog mjeseca. Nakon puštanja na slobodu, bit će pod nadzorom sljedeće tri godine te je doživotno upisan u registar seksualnih prijestupnika.

Nove žrtve

Istraga se, međutim, nastavlja. Detektivka Lauren Speight iz Jedinice za istraživanje zlostavljanja djece (CAIU) pozvala je na oprez. 

- Naša istraga o kaznenim djelima koje je počinio ovaj muškarac se nastavlja. Sumnjamo da je možda bio u kontaktu s drugim djevojkama i da je mogao počiniti seksualna kaznena djela protiv drugih. Pozivamo sve koji su bili u kontaktu s njim da nam se jave - kazala je.

Oženjeni Lipskomb radio je kao specijalist za performanse i informatiku u bolničkom trustu University Hospitals Coventry and Warwickshire.

Iz bolnice su saopćili da je suspendiran odmah nakon hapšenja, a otkaz je dobio u junu 2024. godine. Dodali su kako "u ovoj fazi nije identificirano ništa što bi ukazivalo da je kaznena aktivnost ove osobe počinjena kao dio njene uloge".

# PEDOFILIJA
# ZLOSTAVLJANJE
# SNAPCHAT
# VELIKA BRITANIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.