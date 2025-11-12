Burno u Brazilu: Starosjedioci upali na klimatski samit, bacali palice, povrijeđeni zaštitari

Demonstranti starosjedilačkog stanovništva probili su se na klimatski samit COP30 u Brazilu i sukobili se sa zaštitarima na ulazu, tražeći klimatske akcije i zaštitu šuma.

Ljutito vičući, zahtijevali su da im se omogući ulazak u kompleks UN-a, gdje hiljade delegata iz zemalja svijeta prisustvuju ovogodišnjem klimatskom samitu UN-a u amazonskom gradu Belemu u Brazilu. Neki su mahali zastavama s porukama o pravima na zemlju, a drugi su nosili transparente na kojima je pisalo "Naša zemlja nije na prodaju".

Vođa starosjedilaca iz zajednice Tupinamba s donjeg toka rijeke Tapajos u Brazilu rekao je Reutersu kako su ogorčeni zbog stalnog širenja industrije u šumi.

- Ne možemo jesti novac. Želimo da naša zemlja bude slobodna od agrobiznisa, istraživanja nafte, ilegalnih rudara i ilegalne sječe drva - rekao je Gilmar koji koristi samo jedno ime.

Bacali palice

Zaštitari su potisnuli demonstrante i stolovima zabarikadirali ulaz. Reutersov svjedok vidio je kako je jedan zaštitar odvezen u kolicima držeći se za trbuh. Drugi zaštitar, sa svježom posjekotinom iznad oka, rekao je da ga je pogodila palica bačena iz gomile, pri čemu ih je osiguranje nekoliko i oduzelo.

Razišli su se ubrzo nakon sukoba, a bili su dio skupine od stotina ljudi koji su marširali do mjesta održavanja samita. Osiguranje je poslije omogućilo delegatima da izađu, ali tek nakon što ih je ranije uputilo da se vrate unutra dok se situacija ne smiri. Unutar kompleksa za sigurnost je zadužen UN.

Iz UN-a su naveli kako je osiguranje poduzelo zaštitne mjere kako bi osiguralo mjesto održavanja samita, slijedeći sve utvrđene sigurnosne protokole.

Sudjelovali i u razgovorima

- Brazilske i UN-ove vlasti istražuju incident. Prostor je u potpunosti osiguran, a pregovori na COP-u se nastavljaju - istaknuli su. Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva istaknuo je autohtone zajednice kao ključne sudionike ovogodišnjih pregovora na COP30.

Ranije ove sedmice deseci vođa starosjedilačkih zajednica stigli su na samit kako bi sudjelovali u razgovorima i tražili da imaju veći utjecaj na odluke o upravljanju šumama.

U odvojenom intervjuu istaknuti vođa Raoni Metuktire, poznat i kao poglavica Raoni, rekao je jučer da su mnogi iz autohtonih zajednica uznemireni zbog stalnih industrijskih projekata u šumi te je pozvao Brazil da osnaži domorodačke narode u očuvanju Amazone.