Tajfun stiže na Filipine: Evakuirano više od 8.300 osoba, poplave do ramena

Više od 8.300 osoba u Tajvanu evakuirano je uoči dolaska znatno oslabljenog tajfuna Fung-wong koji je donio obilne kiše na planinsku istočnu obalu i izazvao poplave koje su na nekim mjestima dosezale visinu ramena.

Poslovni objekti i škole bili su zatvoreni u većini južnih područja otoka, a 51 osoba je povrijeđena.

Televizijske snimke prikazale su teške poplave u dijelovima pretežno ruralnog istočnog okruga Yilan, s vodom do grla, dok su vojnici provodili akcije spašavanja zarobljenih stanovnika.