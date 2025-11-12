Unuk Džona F. Kenedija kandidirat će se za Predstavnički dom SAD: Na društvenim mrežama često vrijeđa Roberta Kenedija

Unuk Džona F. Kenedija (John F. Kennedy), Džek Šlosberg (Jack Schlossberg), planira se sljedeće godine kandidovati za Predstavnički dom SAD te je kazao da se bori za ključno mjesto u Njujorku koje će uprazniti dugogodišnji demokrat Džeri Nadler (Jerry).

- Ovaj okrug treba imati predstavnika koji može iskoristiti kreativnost, energiju i pogon ovog okruga i pretvoriti to u političku moć u Vašingtonu - rekao je Šlosberg.

U poruci koju je uputio svojim pristalicama, ovaj demokrata je rekao da će njegova kampanja zvanično početi danas.

Šlosberg je stekao veliki broj pratilaca na društvenim mrežama čestim objavama koje se bave nacionalnim pitanjima, uključujući i vrijeđanje rođaka svoje majke, ministra zdravstva Roberta F. Kenedija Džuniora (Roberta F. Kennedyja Jr.).

Prošlog mjeseca je na Instagramu objavio sliku kostima za Noć vještica za "MAHA Man", aludirajući na Kenedijevu poruku "Učinimo Ameriku zdravom ponovo".

Nadler, koji služi svoj 17. mandat u Kongresu , objavio je u septembru da se neće kandidovati za reizbor sljedeće godine, sugerirajući New York Timesu da mlađi demokratski zakonodavac na njegovom mjestu "možda može bolje, možda nam može više pomoći".

Dvanaesti distrikt obuhvata Upper West Side, Upper East Side i Midtown na Manhattanu.