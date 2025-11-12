Od početka primirja Hamasa i Izraela uništeno više od 1.500 zgrada u Gazi

Primirje Hamasa i Izraela počelo je 10. oktobra, a od tada, Izrael je uništio više od 1.500 zgrada u Gazi koja su ostala pod kontrolom Tel Aviva, pokazuju satelitski snimci čiju je vjerodostojnost potvrdio BBC.
Nove fotografije, od kojih je najnovija snimljena 8. novembra, pokazuju da su čitava naselja pod kontrolom IDF-a sravnjena sa zemljom za manje od mjesec dana, očigledno rušenjem.
Stvarni broj uništenih zgrada mogao bi biti znatno veći, s obzirom na to da satelitski snimci za neka područja nisu dostupni za procjenu BBC Verifyja.
Neki stručnjaci tvrde da rušenje može prekršiti uslove primirja postignutog između SAD, Egipta, Katara i Turske. Međutim, glasnogovornik IDF-a rekao je za BBC da su djelovali "u skladu s okvirom primirja".
U mirovnom planu za Gazu od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji je osnova za prekid vatre, navodi se da će "sve vojne operacije, uključujući bombardovanje iz zraka i artiljerije, biti obustavljene". Od tada je više puta izjavio da je "rat završen".
Vizuelna analiza satelitskih snimaka koju je proveo BBC Verify otkrila je da se uništavanje zgrada u Gazi od strane izraelske vojske nastavlja u ogromnim razmjerama.