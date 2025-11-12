Turska potpisala ugovore vrijedne 1,1 milijardu eura za razvoj „Čelične kupole“

Tursko Ministarstvo odbrane povuklo je novi potez u jačanju višeslojne protivzračne odbrane, nazvan „Čelična kupola“.

Pored postojećih projekata masovne proizvodnje sistema protivzračne odbrane, turski odbrambeni gigant Aselsan i Predsjedništvo odbrambene industrije potpisali su nove ugovore ukupne vrijednosti 1,122 milijarde eura.

Ugovori pokazuju da su napravljeni novi koraci u razvoju integrisanog sistema protivzračne odbrane "Celikkubbe".

- Novi ugovori u ukupnom iznosu od 1,122 milijarde eura i 139.260 eura potpisani su između Aselsana i Predsjedništva odbrambene industrije Predsjedništva Republike Turske, pored tekućih projekata masovne proizvodnje sistema protivzračne odbrane. Isporuke u okviru ugovora bit će izvršene između 2027. i 2030. godine - Aselsan je na Platformi za javno objavljivanje informacija (KAP) objavio.

"Čelična kupola", koja sadrži brojne sisteme naoružanja protivzračne odbrane, radare, elektrooptičke sisteme, komunikacijske module, komandne i kontrolne stanice i vještačku inteligenciju, predstavlja mozak turske protivzračne odbrane.

"Čelična kupola" omogućava integrisano funkcionisanje svih elemenata i oružja protivzračne odbrane unutar mrežne strukture.

- Sa ovim sistemom kompletan PVO može funkcionisati na integrisan način. Pored sistema naoružanja, radarski i elektrooptički sistemi koji vrše precizno praćenje, identifikaciju i klasifikaciju ciljeva također funkcionišu kao cjelina unutar "Čelične kupole" - piše CNN Turk.