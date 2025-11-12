Avioni siju oblake nad Dubaijem: Emirati pokušavaju pobijediti prirodu u borbi za vodu

U zemlji u kojoj je kiša nekada bila gotovo čudo, svaka kap danas simbolizira ne samo izvor života, nego i odlučnost da se tehnologijom odgovori na izazove prirode.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) već godinama ulažu milione dolara u projekte umjetnog izazivanja kiše, nastojeći ublažiti hronični nedostatak vode – ali ta strategija izaziva i rasprave o njenoj stvarnoj učinkovitosti i mogućim posljedicama po okoliš.

Voda kao luksuz u pustinji

Emirati se odavno suočavaju s ozbiljnim problemom nestašice vode. Godišnje u toj pustinskoj zemlji padne manje od 100 milimetara padavina, dok se podzemne vode gotovo uopće ne obnavljaju. Takva situacija stvara ogroman pritisak na snabdijevanje stanovništva pitkom vodom.

Nekada se rješenje tražilo u ogromnim postrojenjima za desalinizaciju morske vode, ali su ona pokazala da su preskupa i previše energetski zahtjevna. Kako podsjeća list Finansijski Tajms (Financial Times), nakon 2000. godine država je promijenila pristup i počela intenzivno ulagati u tehnologiju “sijanja oblaka”.

Kako funkcioniše "sijanje oblaka"

Metoda poznata kao cloud seeding (sijanje oblaka) podrazumijeva da se iz aviona u oblake raspršuju sitne čestice, najčešće kalijevog hlorida, koje potiču kondenzaciju i formiranje kapljica kiše.

Ova tehnika nije nova – koristi se desetljećima, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, radi ublažavanja suša i ekstremnih vremenskih prilika. Međutim, u posljednjim godinama postaje sve popularnija među državama koje pokušavaju da se prilagode klimatskim promjenama, a Emirati su među najaktivnijima u svijetu.

Njihov današnji program obuhvata četiri aviona i deset pilota, koji su u pripravnosti 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Čim se iznad planinskih predjela formiraju pogodni oblaci, posade polijeću i raspršuju čestice soli.

- Za nas je sijanje oblaka sastavni dio strategije prilagođavanja klimatskim promjenama. Kad god se ukaže prilika – ne propuštamo je - kazala je Alja Al Mazrui, direktorica Istraživačkog programa UAE za nauku o povećanju padavina.

Rezultati i ulaganja

Prema istraživanju koje su proveli naučnici Nacionalnog meteorološkog centra Emirata, količina padavina u područjima gdje su oblaci “posijani” porasla je u prosjeku za 23 posto, a tokom snažnih oluja i do 159 posto.

Samo troškovi godišnjih letova iznose oko devet miliona dolara, dok država dodatno izdvaja 22,5 miliona dolara za istraživačke grantove i razvoj novih tehnologija. Al Mazrui tvrdi da su ti iznosi ipak manji od troškova desalinizacije morske vode.

Kontroverze i rizici

Uprkos optimističnim izvještajima, metoda ima i ozbiljne kritičare. Neki stručnjaci upozoravaju na moguće negativne posljedice hemikalija koje se koriste tokom sijanja oblaka, dok drugi ističu da se rezultati ne mogu precizno kontrolisati – te da ponekad mogu izazvati i suprotne efekte, poput pretjeranih padavina.

U aprilu 2024. godine, Dubai je pogodila izuzetno jaka kiša: u samo jednom danu palo je više od 140 milimetara padavina. Infrastruktura grada nije bila spremna na takve količine vode, pa su uslijedile velike poplave. Iako su vlasti odbacile tvrdnje da je to imalo veze sa projektima umjetnog izazivanja kiše, dio javnosti i naučne zajednice spekulirao je da je upravo ta tehnologija mogla doprinijeti nastanku oluje.

Kiša po narudžbi – spas ili opasnost?

Pokušaji da se „kontroliše“ kiša jasno pokazuju koliko je čovjek spreman ići daleko u borbi protiv suše i klimatskih promjena.

U zemlji gdje je svaka kap vode dragocjena, umjetna kiša postaje simbol tehnoloških ambicija, ali i rizika koje čovječanstvo preuzima u potrazi za opstankom.