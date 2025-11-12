Ukrajinska šahovska prvakinja odbila da nastupi u Saudijskoj Arabiji: "Neću da nosim hidžab!"

Ukrajinka Ana Muzičuk (27), dvostruka svjetska šahovska prvakinja godine 2017. odbila je sudjelovati na prvenstvu u Saudijskoj Arabiji, jer nije željela da nosi hidžab i abaju (ogrtač).

Ona je na svom Facebook profilu potvrdila da neće ići na Svjetsko prvenstvo u brzopoteznom šahu u Saudijskoj Arabiji zbog kršenja ljudskih i ženskih prava.

"Izgubit ću dvije titule svjetskog prvaka samo zato što ne želim da igram prema nečijim pravilima, odnosno ne želim da nosim hidžab i abaju i da se osjećam kao 'sekundarno biće' ", ističe Ana Muzičuk.

Ona je ovaj potez najavila još u novembru, nakon što je Svjetska šahovska federacija (FIDE) objavila da je Saudijska Arabija postala domaćin Svjetskog prvenstva, navode sportski portali.

"Uprkos rekordnom nagradnom fondu, neću se odazvati. Neću da rizikujem svoj život i da moram nositi abaju cijelo vrijeme. Pokrivanje glave maramom na takmičenju u Iranu bilo je dovoljno", ističe ona.

U Saudijskoj Arabiji sve žene morale su nositi abaju, vrstu ogrtača koji ide od vrata do kraja nogu i navlači se preko druge odjeće.

Veliki muftija Saudijske Arabije prije dvije godine je rekao da je šah zabranjen u islamu jer troši vrijeme i može se koristiti za kockanje, koje nije dozvoljeno u islamu.

U međuvremenu, pod vodstvom Bin Salmana Saudijska Arabija provela je mnoge reforme kojima je modernizovala zemlju.