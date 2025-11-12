Izraelski vojnici priznali ubistva civila u Gazi: "Ako želite pucati bez ograničenja – možete"

U novom dokumentarnom filmu izraelski vojnici otkrivaju da su palestinski civili ubijani po naredbama vojnih oficira, dok su se u Gazi rušile pravne i vojne norme tokom dvogodišnjeg krvavog rata koji je Tel Aviv vodio protiv te enklave.

"Ako želite pucati – možete"

- Ako želite pucati bez ograničenja, možete - rekao je Danijel, komandant izraelske tenkovske jedinice, opisujući stanje potpunog raspada vojne discipline u redovima izraelske vojske.

Prema podacima iz dokumentarca, izraelske snage su od oktobra 2023. godine do danas ubile više od 69.000 Palestinaca, među kojima su većina žene i djeca, dok je više od 170.000 ljudi ranjeno.

Gusta i razorena Pojas Gaze sada je gotovo potpuno nenastanjiv.

Korištenje civila kao ljudskih štitova

Nekolicina vojnika, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, otkrila je da su palestinski civili korišteni kao ljudski štitovi tokom izraelskih operacija, prenosi list Čuvar (The Guardian).

Kapetan Jotam Vilk (Yotam Wilk), oficir oklopnog korpusa, izjavio je da vojska nije primjenjivala dugogodišnji standard o “tri uvjeta za otvaranje vatre” – da meta mora imati sredstva, namjeru i sposobnost da nanese štetu.

- U Gazi takvo nešto ne postoji. Tamo je dovoljan samo sumnjiv pokret – neko hoda gdje ne bi trebao - kazao je Vilk.

Drugi vojnik, poznat samo pod imenom Eli, rekao je da u praksi život i smrt ne određuju pravila, nego „savjest komandanta na terenu“.

Eli je opisao i događaj kada je njegov nadređeni naredio tenku da sruši zgradu u kojoj je čovjek samo “vješao rublje”, što je rezultiralo brojnim žrtvama.

Pucali na civile u redu za hranu

Dokumentarac donosi i svjedočenja o izraelskim vojnicima koji su ničim izazvano otvarali vatru na civile koji su trčali po hranu na militariziranim mjestima za distribuciju pomoći, kojima upravlja Humanitarna fondacija za Gazu (Gaza Humanitarian Foundation – GHF), uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Plaćenik po imenu Sam, koji je radio na lokacijama GHF-a, ispričao je:

- Vidjeli ste dva nenaoružana muškarca kako trče. Dva vojnika su krenula za njima, kleknula i ispalila po dva metka. Njihove su se glave trzale unatrag – i jednostavno su pali.“

Sam je dodao da je svjedočio kako izraelski tenk puca na običan automobil u kojem su sjedila “četiri normalna čovjeka”.

Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), najmanje 944 palestinska civila ubijena su izraelskom vatrom u blizini takvih humanitarnih punktova.

Ekstremistička retorika i slom morala

Film također ukazuje na porast ekstremističke retorike u Izraelu, među političarima i vjerskim vođama koji su nakon događaja od 7. oktobra prikazivali sve Palestince kao “legitimne mete”.

- To čujete stalno, i s vremenom počnete vjerovati u to - rekao je Danijel.

Rabin Avraham Zarbiv, koji je više od 500 dana služio u Gazi, branio je masovno rušenje palestinskih kuća riječima:

- Sve tamo je jedna velika teroristička infrastruktura... Promijenili smo ponašanje cijele vojske.“

Zaključak UN-a

U septembru ove godine, komisija Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi, gdje je 10. oktobra, nakon dvije godine bombardiranja, proglašen prekid vatre.

- Osjećam kao da su uništili sav moj ponos što sam Izraelac – što sam oficir Izraelskih odbrambenih snaga (IDF – Israel Defense Forces). Sve što je ostalo je sram - zaključio je Danijel.