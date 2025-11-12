Iznenadna poruka Rusije: Spremni smo na pregovore s Ukrajinom

Rusija je spremna na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom u Istanbulu, prenosi ruska novinska agencija TASS riječi dužnosnika ministarstva vanjskih poslova.

Od susreta u najvećem turskom gradu 23. jula nije bilo susreta licem u lice između dviju država.

Rusija prebacuje odgovornost na Ukrajinu

TASS prenosi da je dužnosnik ministarstva Aleksej Polisčuk rekao kako turska strana ponavlja pozive na nastavak mirovnih pregovora.

"Ruski tim je spreman na to. Lopta je na ukrajinskom terenu", kazao je.





Ukrajina pak odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu.

Neuspješni pokušaji dogovora o sastanku na vrhu

Na susretu krajem srpnja, dugom samo 40 minuta, ukrajinska strana predložila je susret u kolovozu između njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kremlj je potom objavio da je Putin spreman na takav susret, no samo ako će biti u Moskvi, što je Kijev odbacio.