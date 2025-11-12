Pale se alarmi u Kijevu: "Imamo ogroman problem s vojnicima, ljudi masovno napuštaju zemlju"

Ukrajina se suočava s pogoršanjem nedostatka vojnika jer rekordni broj muškaraca bježi u Evropu, upozorio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u intervjuu.

Ogromni problemi

"Imamo ogromne probleme s vojnicima, s ljudskim resursima", rekao je Kličko za mrežu Axel Springer Global Reporters Network priznajući koliki je danak gotovo četiri godine rata ostavilo na sposobnost Ukrajine da popunjava svoje redove.

Kazao je da ruske trupe napreduju neumoljivo, opisujući njihove napade kao "poput kompjuterske igre, samo nastavljaju dolaziti, ne mare za poginule vojnike".

Prema trenutnim pravilima, Ukrajinci mogu biti mobilisani od 25. godine života. Kličko je sugerisao da bi se to trebalo promijeniti.

"Ranije su 18-godišnjaci služili vojsku, ali to su djeca. Sada se u Ukrajini može mobilisati tek od 25. godine. Taj prag bi se mogao spustiti za godinu ili dvije, na 23 ili 22 godine", kazao je.

Njegove izjave odražavaju sve veću zabrinutost zbog rastućeg egzodusa mladih muškaraca. Vladina uredba izdana u augustu, koja je dozvolila muškarcima uzrasta od 18 do 22 godine da napuste zemlju, poklopila se s naglim porastom broja Ukrajinaca koji traže zaštitu u zemljama Evropske unije.

Jaz između resursa i brojčane nadmoći

Najnoviji podaci pokazuju da su zemlje EU u septembru odobrile više od 79.000 novih odluka o privremenoj zaštiti za Ukrajince, što je najviši mjesečni broj u posljednje dvije godine, pri čemu je najveći porast zabilježen u Njemačkoj i Poljskoj.

Kličko je rekao da jaz između ljudskih resursa Ukrajine i brojčane nadmoći Rusije postaje sve veći.

"Oni (Rusi) imaju naređenje i napreduju. Mi svoju zemlju branimo uspješno već skoro četiri godine, ali je teško. Hrabrost za borbu i dalje postoji, i to je od ogromne važnosti", istakao je.

S milionima Ukrajinaca koji se sada nalaze u inostranstvu, kijevski gradonačelnik ističe da budućnost zemlje zavisi od povratka tih ljudi kada mir konačno bude uspostavljen.

"Bili bismo sretni ako bi se polovina mladih vratila. Ali za to su nam potrebni mir, poslovi i dobar kvalitet života. Nakon rata nas čekaju ogromni izazovi", zaključuje Kličko.