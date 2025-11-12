Kolaps prilikom ulaska u Šengen: Građani se žale da svaki put moraju izaći iz vozila i ponovo vršiti verifikaciju

Očekivalo se da će nakon prve registracije prelazak granice biti jednostavniji, međutim, iskustva pokazuju suprotno – mnogi su iznenađeni što moraju izlaziti iz vozila pri svakom prelasku granice, a ne samo prilikom prve registracije. Svaki put se predaje pasoš, dok granični službenici skeniraju lice, uzimaju otiske prstiju ili rade obje procedure. Nakon inicijalne registracije, slijedi proces verifikacije podataka, bez obzira na to da li se ulazi ili izlazi iz Schengenskog prostora.

Novi sistem ulaska u Evropsku uniju, poznat kao EES (Entry/Exit System), počeo je da se primjenjuje od početka novembra i umjesto da olakša procedure na granicama, izazvao je brojne probleme, zastoje i konfuziju među putnicima. Umjesto ubrzanog prelaska granice, formiraju se duge kolone, a mnogi su se našli zbunjeni pravilima novog sistema.

Registracija uključuje predaju pasoša, skeniranje lica, uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke i unos ličnih podataka iz pasoša. Carinik može postaviti i dodatna pitanja o putovanju. Nakon toga, prilikom svakog sljedećeg prelaska, sprovodi se verifikacija, kojom se potvrđuje identitet putnika. Ovaj proces može uključivati ponovno skeniranje lica i otisaka prstiju, u zavisnosti od prelaza.

Sistem funkcioniše slično kao otvaranje i prijavljivanje na nalog na društvenim mrežama – prvo se napravi dosije (registracija), a zatim se prilikom svakog narednog prelaska taj dosije potvrđuje (verifikacija). Čak i ako su već registrovani, putnici koji se nađu u koloni moraju čekati i proći kroz verifikaciju, što takođe podrazumijeva izlazak iz vozila i predaju putne isprave.

Postoje tri načina verifikacije: pasoš + otisak prsta, pasoš + skeniranje lica, pasoš + skeniranje lica + otisak prsta.

Bez obzira da li se putuje u EU ili iz nje, procedura je ista. Iako se govorilo da će pečatiranje pasoša biti ukinuto, to se neće dogoditi odmah. Pasoši će se i dalje pečatirati sve dok sistem ne postane potpuno funkcionalan, a to se očekuje do 9. aprila 2026. godine, kada će EES sistem raditi u potpunosti i tada će pečati postati prošlost.