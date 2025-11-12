Isplivali novi detalji o slučaju Epstin: U mejlovima se više puta spominje Tramp

U privatnoj korespondenciji osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina tokom posljednjih 15 godina, više puta se spominje američki predsjednik Donald Tramp, pokazali su mejlovi koje su dobili demokrati u Nadzornom odboru Predstavničkog doma SAD-a.

Demokratski članovi Odbora za nadzor i reformu Predstavničkog doma objavili su mejlove Epstina u kojima navodno pominje Trampa, ističući da je "naravno znao za djevojke", dok je žrtva provodila sate u njegovoj kući.

Prema mejlovima koje je Epstin slao svojoj bliskoj saradnici Gislejn Maksvel i piscu Majklu Vulfu, Epstin je više puta spominjao Trampa i dovodio ga u vezu sa ženom za koju istražitelji vjeruju da je bila jedna od žrtava njegovog lanca trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja.

U poruci iz aprila 2011. godine, upućenoj Maksvel, Epstin je naveo da je jedna navodna žrtva "provodila sate u njegovoj kući sa Trampom", dodajući da o tome "nikada nije bilo riječi", navodi ABC news.

Drugi objavljeni mejlovi odnose se na komunikaciju između Epstina i američkog novinara i pisca Majkla Vulfa.

U porukama iz decembra 2015. godine, Vulf je obavijestio Epstina da CNN planira da pita Trampa o njihovom odnosu, dok je Epstin odgovorio da bi trebalo "smisliti njegov odgovor".

Vulf mu je potom savjetovao da "pusti Trampa da se sam uvali u nevolju".

Zabrana pristupa u Mar-a-lago

Treća prepiska, iz januara 2019. godine, odnosi se na pitanje da li je Tramp ranije zabranio Epstinu pristup u svoj klub "Mar-a-Lago".

- Tramp je rekao da me je zamolio da se povučem, ali nikada nisam bio član - napisao je Epstin, dodajući da je "naravno znao za djevojke".

Kontekst ovih mejlova nije u potpunosti jasan iz dijelova koje su objavile demokrate, a ni Bijela kuća ni Vulf nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, navodi ABC news.

Osjetljiv trenutak

Objavljivanje mejlova dolazi u trenutku kada se u Kongresu razmatra zakon kojim bi Ministarstvo pravde bilo obavezano da objavi sve istražne spise o Epstinu.

Tramp je u julu na društvenim mrežama optužio demokrate da "stvaraju prevaru" oko Epstinovih fajlova, nazivajući čitavu aferu "obmanom i laži".

Američko Ministarstvo pravde ranije je saopštilo da nema dokaza o takozvanoj "listi klijenata" niti o ucjenama moćnih pojedinaca, iako odbor Kongresa nastavlja zahtijevati pristup svim dokumentima povezanim s istragom.