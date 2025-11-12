Bijela kuća se oglasila nakon curenja Epstinovih mejlova: Otkriveno ko je djevojka s kojom je Tramp proveo vrijeme

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit se oglasila nakon što je danas objavljeno da je osuđeni pedofil Džefri Epstin u mejlovima nekoliko puta spominjao američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Demokrate su selektivno slale mejlove liberalnim medijima kako bi stvorile lažnu priču za ocrnjivanje predsjednika Trampa. "Neimenovana žrtva" na koju se pozivaju ovi mejlovi je pokojna Virdžinija Đufre, koja je više puta rekla da predsjednik Tramp nije bio uključen ni u kakvo nezakonito djelo i da nije mogao biti prijateljskiji prema njoj tokom njihovih ograničenih interakcija - rekla je portparolka.

Činjenica je da je predsjednik Tramp izbacio Džefrija Epstina iz svog kluba prije nekoliko decenija jer se ponašao loše prema njegovim radnicama, uključujući i Đufre, dodala je portparolka.

Ona je potom naglasila da je ova priča "ništa više od loših pokušaja da se skrene pažnja sa istorijskih dostignuća predsjednika Trampa".

- Svaki Amerikanac sa zdravim razumom prozreće ovu prevaru i znat će da je ovo očigledno odvlačenje pažnje od ponovnog otvaranja vlade - dodala je.

Podsjetimo, demokratski članovi Odbora za nadzor i reformu američkog Predstavničkog doma objavili su danas mejlove osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina u kojima on navodno spominje predsjednika SAD Donalda Trampa, ističući da je "naravno znao za djevojke", a da je žrtva provodila sate u njegovoj kući.