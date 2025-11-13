Krunoslav Kićo Slabinac: 5. godišnjica smrti legendarnog pjevača

Na današnji dan 2020. godine, u Zagrebu je, u 77. godini, preminuo Krunoslav Kićo Slabinac, legendarni hrvatski i regionalni pjevač, gitarist, kompozitor i aranžer.

Nakon što je na Opatijskom festivalu 1970. godine pobijedio s pjesmom "Više nećeš biti moja", vrlo brzo je postao jedan od najpopularnijih pjevača na prostoru bivše SFR Jugoslavije, a njegove pjesme "Plavuša", "Pokloni mi jedan dan", "Zbog jedne divne crne žene", "Tri slatke riječi" postale su veliki hitovi i omogućile mu ogroman uspjeh na estradi, a danas su evergrini zabavne muzike.

Sredinom 1970-ih godina boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, a po povratku u zemlju okrenuo se izvornoj narodnoj muzici s kojom je, također, postigao veliki uspjeh.

Tokom više od 40 godina karijere, Kićo je ostvario saradnju s brojnim autorima poput Đorđa Novkovića, Zdenka Runjića, Arsena Dedića, Marija Mihaljevića, Drage Britvića, Kemala Montena i mnogih drugih.

Posthumno je dobio Porina za životno djelo.