Krunoslav Kićo Slabinac: 5. godišnjica smrti legendarnog pjevača

Na današnji dan 2020. godine, u Zagrebu je, u 77. godini, preminuo Krunoslav Kićo Slabinac, legendarni hrvatski i regionalni pjevač, gitarist, kompozitor i aranžer.
Nakon što je na Opatijskom festivalu 1970. godine pobijedio s pjesmom "Više nećeš biti moja", vrlo brzo je postao jedan od najpopularnijih pjevača na prostoru bivše SFR Jugoslavije, a njegove pjesme "Plavuša", "Pokloni mi jedan dan", "Zbog jedne divne crne žene", "Tri slatke riječi" postale su veliki hitovi i omogućile mu ogroman uspjeh na estradi, a danas su evergrini zabavne muzike.
Porin za životno djelo
Sredinom 1970-ih godina boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, a po povratku u zemlju okrenuo se izvornoj narodnoj muzici s kojom je, također, postigao veliki uspjeh.
Tokom više od 40 godina karijere, Kićo je ostvario saradnju s brojnim autorima poput Đorđa Novkovića, Zdenka Runjića, Arsena Dedića, Marija Mihaljevića, Drage Britvića, Kemala Montena i mnogih drugih.
Posthumno je dobio Porina za životno djelo.
Esajas Tegner . Wikipedia.org
Esajas Tegner. Wikipedia.org
Rođen švedski književnik Esajas Tegner
1782. - Rođen švedski književnik Esajas Tegner (Esaias), jedan od najistaknutijih pjesnika romantičara. Djela: ciklus pjesama "Saga o Fritjofu", pjesme "Vječitost", "Švedska", "Ptice selice", "Skidbladner".
1850. - Škotski pisac Robert Luis Balfur Stivenson (Louis Balfour Stevenson), koji je u svojim djelima hrabrost i optimizam suprotstavljao sumnjama i kolebanju, pokušavajući da obnovi duh romantike, rođen je na današnji dan. Djela: romani "Ostrvo s blagom", "Oteti", "Čudni slučaj doktora Džekila i gospodina Hajda", "Gospodar Balantrea", pripovijetke "Nove priče iz 1001. noći", putopis "Putovanje s magarcem".
1868. - Umro italijanski kompozitor Đoakino Antonio Rosini (Gioacchino Rossini), autor 39 opera, od kojih su najpoznatije "Seviljski berberin", "Viljem Tel", "Tankredi", "Otelo", "Semiramida" i "Bračna mjenica", te crkvena muzika "Stabat Mater".
1871. - Rođen srbijanski izdavač slovenskog porijekla Vladislav Ribnikar, osnivač novine "Politika", njen prvi direktor i glavni urednik.
Kamij Pisaro . Wikipedia.org
Kamij Pisaro. Wikipedia.org
Umro francuski slikar Kamij Pisaro
1903. - Umro francuski slikar i grafičar Kamij Pisaro (Camille Pissarro), jedan od glavnih predstavnika impresionizma koji je značajno utjecao na evropsko slikarstvo. Važan je ne samo zbog inovacija koje je unio u impresionizam i postimpresionizam, već i zbog gotovo očinskog pokroviteljstva svojim kolegama, naročito Sezanu (Cézanne) i Gogenu (Gauguin).
1912. - Rođen Eugen Jonesko (Eugene Ionesco), francusko-rumunski književnik i dramatičar, te jedan od glavnih predstavnika Teatra apsurda čije su tzv. antidrame preobrazile pozorište 20. stoljeća. Djela: drame "Ćelava pjevačica", "Žak ili pokornost", "Lekcija", "Stolice", "Žrtve dužnosti", "Pastirov kameleon ili pariska improvizacija", "Makbet", "Novi stanar", "Nosorog", "Ubica bez plate", "Kralj umire", "Leteći pješak", "Igra pokolja", "Žeđ i glad", "Kuga", "Čovjek s koferima", "Crno i bijelo", radiodrama "Salon automobila", roman "Usamljenik".
1946. - Stanislav Baranczak, poljsko-američki pjesnik, književni kritičar, naučnik, urednik, prevodilac i predavač, rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je po svojim prijevodima drama Vilijama Šekspira (William Shakespeare) s engleskog na poljski.
Vupi Goldberg . Deadline.com
Vupi Goldberg. Deadline.com
Rođena američka glumica Vupi Goldberg
1955. - Rođena Vupi Goldberg (Whoopi Goldberg), američka glumica, komičarka, tv-voditeljica i oskarovka. Druga je Afroamerikanka koja je dobila Oskara u više od 50 godina. U karijeri je glumila u više od 150 filmova, te je jedna od samo trinaestero glumaca koji su osvojili nagrade Oskar, Emi, Grami i Toni. Piše knjige, a izdala je i nekoliko CD-ova.
1974. - Umro italijanski filmski režiser i glumac Vitorio de Sika (Vittorio De Sica), jedan od tvoraca neorealizma. Filmovi: "Čistači obuće", "Kradljivci bicikala", "Stanica Termini", "Ćoćara", "Umberto D.", "Vrt Finci Kontinijevih".
2003. - BiH, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunija i Srbija i Crna Gora potpisale u Rimu niz sporazuma, ustanovljavajući slobodnu trgovinsku zonu za 55 miliona ljudi.
2009. - Američka agencija za istraživanje svemira NASA saopćila da je na Mjesecu pronađena značajna količina vode u zaleđenom stanju.