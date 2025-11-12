Viktor Orban: Nećemo prihvatiti migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se sve političke odluke u Mađarskoj donose isključivo u Budimpešti, vođene mađarskim interesima.

Orban je poručio da njegova vlada neće primjenjivati evropski Migracioni pakt.

- Nećemo prihvatati migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar - istakao je Orban, dodajući da je Brisel aktivirao Migracioni pakt bez saglasnosti svih država članica.

Naglasio je da je očuvanje suvereniteta Mađarske apsolutni prioritet njegove vlade.

- Naš suverenitet nije predmet diskusije. Sa Rusijom sarađujemo otvoreno i konstruktivno – uvijek u interesu Mađarske, uvijek za stabilnost Evrope - napisao je Orban na platformi X.