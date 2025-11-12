Tramp pošpricao sirijskog predsjednika parfemom pa ga pitao: "Koliko imaš žena?"

- Ovo je muški parfem - rekao je Tramp dok je skidao zlatni čep sa bočice kolonjske vode i pošpricao Šarau.

Na snimci se vidi kako ga američki predsjednik Donald Tramp dočekuje s toplom dobrodošlicom.

Predsjednik Sirije Ahmed al-Šaraa stigao je u Bijelu kuću kroz sporedni ulaz, dok novinari s neugodnim pitanjima o njegovoj džihadističkoj prošlosti nisu bili pušteni u Ovalni ured.

- Ovo je najbolji parfem - dodao je Tramp, napomenuvši da ima bočicu i za suprugu sirijskog predsjednika, piše Telegraph.

Potom se našalio: "Koliko imaš žena? Jednu?"

Kada je Šaraa, koji je ranije bio označen kao "globalni terorist“, potvrdio da ima samo jednu suprugu, Tramp ga je prijateljski potapšao po ruci i uz osmijeh rekao: "S vama nikad ne znam.“

Promjena imidža

Ovaj posjet dio je međunarodne kampanje za promjenu imidža bivšeg džihadiste. Nakon što je odbacio vojnu uniformu, Šaraa poručuje da njegove pobunjeničke snage, uključujući Hajat Tahrir al-Šam, više ne predstavljaju prijetnju Zapadu nakon svrgavanja režima predsjednika Bašara al-Asada.

Neki Trampovi pristaše, poput krajnje desne aktivistice Laure Lumer, oštro su osudili susret, podsjećajući na zločine koje su počinile Šarine snage:

- Da se zna, meni to nije nimalo smiješno - objavila je Lumer, dok se video u kojem Tramp maše bočicom parfema širio društvenim mrežama.

Mjere opreza

Trampovi suradnici poduzeli su mjere opreza tijekom posjeta. Sirijskom predsjedniku nije bilo dopušteno da limuzinom dođe do zapadnog krila, nisu postavljene zastave, počasna straža ni rukovanja pred kamerama. Njegov automobil primijećen je na podzemnom ulazu West Executive Drivea, inače korištenom za tajne posjete i krizne situacije.

Tramp se također odlučio ne pozvati novinare u Ovalni ured, premda inače voli takve trenutke koristiti za komunikaciju s medijima.

Dan nakon posjeta, Šaraa je objavio da se Sirija pridružila globalnoj koaliciji protiv Islamske države. Tramp je zauzvrat produžio izuzeće od sankcija prema „Caesar Actu“, dok potpuno ukidanje sankcija mora odobriti Kongres.

- Dolazi iz vrlo teškog okruženja i čvrst je čovjek. Sviđa mi se - rekao je Tramp o sirijskom predsjedniku.