Tramp nakon objave novih Epstinovih dokumenata: "To je podvala demokrata"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prvi put se oglasio nakon objave novih dokumenata povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), tvrdeći da je riječ o "podvali" kojom demokrati žele skrenuti pažnju s gorućih problema.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je optužio demokrate za političko manevriranje:

- Demokrati ponovno pokušavaju izvući ovu podvalu jer će učiniti sve kako bi skrenuli pažnju s toga koliko su loše postupili oko zatvaranja vlade i mnogih drugih pitanja. Samo bi vrlo loš ili glup republikanac nasjeo na tu zamku - napisao je Tramp.

On je pozvao republikance da ostanu fokusirani na štetu koju su, prema njegovim riječima, počinili demokrati:

- Demokrati su našu zemlju koštali bilijun i pol dolara nedavnim postupcima nasilnog zatvaranja, dok su istovremeno mnoge doveli u opasnost i trebali bi za to platiti poštenu cijenu. Ne smije biti skretanja pažnje na Epsteina ili bilo što drugo, a svi uključeni republikanci trebaju se usredotočiti isključivo na ponovno otvaranje naše zemlje i ispravljanje goleme štete koju su počinili demokrati!

Takozvani Epstinovi dosjei sadrže veliku količinu dokumenata prikupljenih tijekom kaznenih istraga protiv Epstina.

U međuvremenu, Bijela kuća je optužila demokrate da su selektivno objavili dio materijala kako bi "iskrivili činjenice i pokušali okaljati predsjednika Trampa".