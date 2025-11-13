Boeing mora platiti milione porodici žrtve pada njihovog aviona

Boeingu je na saveznom sudu u Čikagu naloženo da isplati milione dolara porodici djelatnice Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša koja je poginula u nesreći aviona Boeing 737 MAX u Etiopiji 2019. godine.

Presuda dosuđena porodici Šike Garg (Shikhe) prva je u nizu tužbi podnesenih nakon te nesreće i još jedne u Indoneziji 2018. godine, u kojima je ukupno poginulo 346 ljudi.

Prema dogovoru između stranaka postignutom sinoć, Gargina porodica primit će 35,85 miliona dolara, puni iznos presude plus 26 posto kamata, a Boeing se neće žaliti, prema advokatima porodice.

Šanin Spekter (Shanin Specter) i Elizabet Kraford (Elizabeth Crawford), koje su zastupale porodice, u izjavi su rekle da presuda "osigurava javnu odgovornost za Boeingovo nezakonito ponašanje".

Garg je imala 32 godine kada se let 302 Ethiopian Airlinesa iz Addis Abebe u Etiopiji za Nairobi u Keniji srušio samo nekoliko minuta nakon polijetanja, rekli su njeni advokati.

U tužbi se tvrdi da je avion Boeing 737 MAX bio neispravno dizajniran i da Boeing nije upozorio putnike i javnost na njegove opasnosti.

Let Ethiopian Airlinesa srušio se pet mjeseci nakon što se let 610 Lion Aira srušio u Javansko more u Indoneziji. Neispravni automatizirani sistem kontrole leta pridonio je objema nesrećama.