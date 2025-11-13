TAJNI IZVJEŠTAJI

Lavrov otkrio zašto je otkazan sastanak Trampa i Putina u Budimpešti

Nemam namjeru odgovarati na očigledne laži

Sergej Lavrov. Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Dž. R.

13.11.2025

Sergej Lavrov komentarisao je razloge zbog kojih se predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i predsjednik Rusije Vladimir Putin nisu sastali kako je bilo najavljeno.

Prema riječima Lavrova, američki predsjednik Donald Tramp primio je "tajne izvještaje" koji su ga naveli da odbije sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

- Odakle i od koga su došli zakulisni izvještaji američkom lideru, nakon kojih je on ili odgodio ili otkazao samit u Budimpešti, nije poznato. Ali ja sam vam izložio pregled događaja, isključivo na osnovu činjenica za koje sam odgovoran. I nemam namjeru odgovarati na očigledne laži o ruskoj "nespremnosti za pregovore" ili "prekidu samita u Anchorageu" - rekao je Lavrov.

On dodaje da su se Donald Tramp i Vladimir Putin dogovorili o sastanku licem u lice tokom telefonskog poziva sredinom oktobra, dok je za lokaciju odabrana Budimpešta.

Razgovori su propali jer je nekoliko dana kasnije Tramp objavio da ne želi "gubiti vrijeme" i da stoga neće prisustvovati razgovorima s ruskim predsjednikom.

- Ostajemo spremni održati drugi rusko-američki samit u Budimpešti, ako se on zaista nadogradi na konsolidovane rezultate Aljaske. Međutim, datum nije određen. Rusko-američki kontakti se nastavljaju - dodao je Zelenski.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# SERGEJ LAVROV
