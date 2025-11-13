Lavrov otkrio zašto je otkazan sastanak Trampa i Putina u Budimpešti

Sergej Lavrov komentarisao je razloge zbog kojih se predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i predsjednik Rusije Vladimir Putin nisu sastali kako je bilo najavljeno.

Prema riječima Lavrova, američki predsjednik Donald Tramp primio je "tajne izvještaje" koji su ga naveli da odbije sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

- Odakle i od koga su došli zakulisni izvještaji američkom lideru, nakon kojih je on ili odgodio ili otkazao samit u Budimpešti, nije poznato. Ali ja sam vam izložio pregled događaja, isključivo na osnovu činjenica za koje sam odgovoran. I nemam namjeru odgovarati na očigledne laži o ruskoj "nespremnosti za pregovore" ili "prekidu samita u Anchorageu" - rekao je Lavrov.

On dodaje da su se Donald Tramp i Vladimir Putin dogovorili o sastanku licem u lice tokom telefonskog poziva sredinom oktobra, dok je za lokaciju odabrana Budimpešta.

Razgovori su propali jer je nekoliko dana kasnije Tramp objavio da ne želi "gubiti vrijeme" i da stoga neće prisustvovati razgovorima s ruskim predsjednikom.

- Ostajemo spremni održati drugi rusko-američki samit u Budimpešti, ako se on zaista nadogradi na konsolidovane rezultate Aljaske. Međutim, datum nije određen. Rusko-američki kontakti se nastavljaju - dodao je Zelenski.