Skandal u Ukrajini: Ministri podnijeli ostavke zbog korupcije, novac nosili izvan zemlje

Nakon velike istrage o korupciji u energetskom sektoru Ukrajine, ministri energetike i pravde podnijeli su ostavke.

Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u srijedu na smjenu ministricu energetike Svitlane Grynchuk i ministra pravosuđa Hermana Halushčenka.

U ponedjeljak su antikorupcijska tijela optužila nekoliko osoba za orkestriranje pronevjere u energetskom sektoru vrijedne oko 100 miliona dolara uključujući i pronevjeru u nacionalnom nuklearnom operateru Enerhoatom.

Neki od onih koji su umiješani u skandal su, ili su bili, bliski saradnici Zelenskog.

Tvrdnja je da su ministar pravde Herman Haluščenko i drugi ključni ministri i zvaničnici primali uplate od izvođača radova koji su gradili utvrđenja protiv ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

Među onima za koje se tvrdi da su umiješani su bivši zamjenik premijera Oleksiy Chernyshov i Timur Mindich - biznismen i suvlasnik Zelenskyjevog bivšeg TV studija Kvartal95. On je, prema izvještajima, u međuvremenu pobjegao iz zemlje.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (Nabu) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) saopštili su da je istraga, koja je trajala 15 mjeseci i uključivala 1.000 sati audio snimaka, otkrila učešće nekoliko članova ukrajinske vlade.

Prema Nabuu, umiješane osobe su sistematski naplaćivale mito od izvođača radova Enerhoatoma u vrijednosti između 10% i 15% vrijednosti ugovora.

Antikorupcijska tijela su također saopštila da su ogromne sume oprane u toj šemi i objavila fotografije vreća punih novca. Sredstva su zatim prebačena izvan Ukrajine, uključujući i Rusiju, rekao je Nabu.

Tužioci su tvrdili da je prihod od ove šeme opran preko kancelarije u Kijevu povezane s porodicom bivšeg ukrajinskog zastupnika i sadašnjeg ruskog senatora Andrija Derkača.