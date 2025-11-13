Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PANIKA

Tramp pokušao odgovoriti republikance od glasanja za inicijativu o objavi Epstajnovih dokumenata

Pozivao ih u Bijelu kuću

Donald Tramp. Pool / AP

Dž. R.

13.11.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nagovarao je republikance Predstavničkog doma da spriječe inicijativu za objavu svih dokumenata o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein). Kongresmenke Nensi Mejs (Nancy Mace) i Loren Bobert (Lauren Boebert), dobile su jučer poziv u Bijelu kuću od Trampa koji ih je pokušao odgovoriti od glasanja.

Bobert i Mejs su dvije od samo nekoliko republikanaca iz Predstavničkog doma američkog Kongresa koje su podržale inicijativu svog kolege Tomasa Mesija (Thomas Massie).

Prema ovoj inicijativi, američke službe bi morale objaviti svu dokumentaciju o Epstajnu, bivšem finansijeru koji je optužen za trgovinu ljudima, pedofiliju i seksualno zlostavljanje.

Na sastanku s Boebert su bili i visoki zvaničnici FBI-ja, uključujući direktora Keša Patela (Kash Patel), te mnogi drugi čelnici Trampove administracije.

U slučaju da je Boebert, pod pritiskom, odustala od podrške za inicijativu, ona ne bi imala potrebnih 218 glasova kako bi bila usvojena u Predstavničkom domu.

Za Trampa je tajming ove inicijative posebno loš, zbog činjenice da je objava novih e-mailova iz Epstajnovih dokumenata pokazala da je njegov odnos s njim bio nešto drugačiji od onoga što tvrdi predsjednik SAD.

Prema novim e-mailovima koji su objavljeni, Epstajn je Trampa nazvao "psom koji još nije zalajao" te rekao da su djevojke koje je podvodio provodile vrijeme sa njim, iako je Tramp to negirao.

# BIJELA KUĆA
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.