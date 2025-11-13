Na obali Južne Koreje isplivale vrećice čaja: Unutra pronađena droga

Na obali južnokorejskog ostrva Jeju stanovnici od septembra primjećuju male vrećice kineskog čaja koje je more izbacilo na obalu. Međutim, nakon detaljnijeg pregleda, utvrđeno je da sadrže ketamin.

Oko 28 kg droge, umotane u foliju i označene kineskim znakom za čaj, pronađeno je u najmanje osam navrata, navodi policija.

Ketamin se koristi kao anestetik u medicinskim procedurama, ali njegova rekreativna upotreba je ilegalna u Južnoj Koreji.

Zloupotreba može uzrokovati teška fizička i mentalna oštećenja, a posebno je štetna za srce i pluća.

Obalna straža ostrva Jeju formirala je tim za praćenje mogućih morskih i kopnenih ruta kojima je droga možda ušla u zemlju.

Vlasti su također upozorile stanovnike da ne diraju niti otvaraju sumnjive predmete pronađene uz obalu, tražeći od njih da umjesto toga prijave takva otkrića policiji.

Petnaestog oktobra, čistač plaže pronašao je 20 kg ove "droge u vrećicama čaja".

Istražitelji se sada fokusiraju na mogućnost da je droga dospjela putem okeanskih struja.