Trampu urađena magnetna rezonanca, Bijela kuća odbila komentirati

Predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) u oktobru je urađena magnetna rezonanca, a Bijela kuća je odbila da pruži konkretne detalje.

Prema saopštenju Bijele kuće, pregled je pokazao da je Trampovo zdravstveno stanje izuzetno, prenosi portal The Hill.

Tramp je ranije izjavio da je 10. oktobra u medicinskom centru Walter Reed obavio pregled magnetnom rezonancom, ali ni on ni Bijela kuća nisu naveli koji je dio tijela bio predmet ispitivanja.

Ovo ispitivanje obavljeno je tokom Trampovog drugog ljekarskog pregleda ove godine. Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Livit (Leavitt), nije novinarima otkrila šta su tačno ljekari analizirali.

- Kompletne rezultate pregledali su nadležni radiolozi i konsultanti, i svi su se složili da je predsjednik Trump u izuzetnom fizičkom stanju - izjavila je Livit. Pregled je, prema njenim riječima, obavljen u sklopu redovne kontrole, iako magnetna rezonanca obično nije dio standardnog fizičkog pregleda.