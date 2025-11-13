Stranica koja podržava Donalda Trumpa objavila priču “Snajper safariji u Sarajevu”

Stranica “Donald Trump For President”, koja okuplja veliki broj pristalica bivšeg američkog predsjednika, objavila je jednu od najšokantnijih ratnih priča koje su se pojavile u javnosti posljednjih godina. Pozivajući se na izvještaje italijanskih tužilaca, objavili su da je u Italiji pokrenuta istraga o navodnim “snajper safari turama” tokom opsade Sarajeva, koje su, prema tvrdnjama, bogati zapadni državljani plaćali da bi pucali na civile iz zabave.

Prema onome što je objavljeno na njihovoj stranici, istraga je otvorena nakon prijave italijanskog novinara Ezija Gavazzenija, koji tvrdi da su pojedinci iz Njemačke, Francuske, Engleske i drugih zapadnih zemalja tokom 1990-ih plaćali i do 90.000 dolara kako bi došli u opkoljeno Sarajevo i, uz pomoć srpskih snaga, pucali na nenaoružane građane.

Stranica navodi dio Gavazzenijevih tvrdnji koje su izazvale ogroman šok:

“Sniper turisti” su, prema navodima, plaćali bosanskim Srbima da ubijaju muškarce, žene i djecu.

Postojao je čak i dodatni ‘fee’ za pucanje na djecu.

Nije bilo ideologije ni politike – samo adrenalinski turisti koji su ‘došli da se zabave’.”



