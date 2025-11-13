Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTVORENA ISTRAGA

Stranica koja podržava Donalda Trumpa objavila priču “Snajper safariji u Sarajevu”

Prema onome što je objavljeno na njihovoj stranici, istraga je otvorena nakon prijave italijanskog novinara Ezija Gavazzenija

Objava sa stranice Donald Trump for president. Screenshot

D. H.

13.11.2025

Stranica “Donald Trump For President”, koja okuplja veliki broj pristalica bivšeg američkog predsjednika, objavila je jednu od najšokantnijih ratnih priča koje su se pojavile u javnosti posljednjih godina. Pozivajući se na izvještaje italijanskih tužilaca, objavili su da je u Italiji pokrenuta istraga o navodnim “snajper safari turama” tokom opsade Sarajeva, koje su, prema tvrdnjama, bogati zapadni državljani plaćali da bi pucali na civile iz zabave.

Prema onome što je objavljeno na njihovoj stranici, istraga je otvorena nakon prijave italijanskog novinara Ezija Gavazzenija, koji tvrdi da su pojedinci iz Njemačke, Francuske, Engleske i drugih zapadnih zemalja tokom 1990-ih plaćali i do 90.000 dolara kako bi došli u opkoljeno Sarajevo i, uz pomoć srpskih snaga, pucali na nenaoružane građane.

Stranica navodi dio Gavazzenijevih tvrdnji koje su izazvale ogroman šok:

“Sniper turisti” su, prema navodima, plaćali bosanskim Srbima da ubijaju muškarce, žene i djecu.

Postojao je čak i dodatni ‘fee’ za pucanje na djecu.

Nije bilo ideologije ni politike – samo adrenalinski turisti koji su ‘došli da se zabave’.”


Gavazzini tvrdi da je o ovim pričama prvi put slušao još tokom rata, ali da je tek nakon dokumentarca iz 2022. godine počeo ozbiljno kopati. Njegov ključni izvor, kako se navodi, jeste bivši pripadnik bosanske obavještajne službe, koji je potvrdio postojanje takvih glasina i navodnih transakcija.

Iz Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Milanu potvrđeno je da sarađuju s istražiteljima:

“Nestrpljivi smo da otkrijemo istinu o tako okrutnoj stvari… Dijelit ćemo informacije s istražiteljima.”

Ako se ove tvrdnje potvrde, radilo bi se o jednoj od najmonstruoznijih zloupotreba rata u modernoj historiji - svojevrsnoj perverziji ljudske patnje koja prevazilazi i najgore ratne zločine počinjene iz ideoloških ili nacionalnih pobuda.

Za sada, istraga je u ranoj fazi, a italijanski tužioci prikupljaju dokumentaciju i svjedočenja.

Ono što je sigurno jeste da se ova priča, objavljena i na stranici koja podržava Donalda Trumpa, proširila velikom brzinom i izazvala burne reakcije širom svijeta.

# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.