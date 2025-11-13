Video / Prijeti mu pet godina robije: Krao pse, ubijao pa njihovo meso pokušao prodati restoranima

Stravičan slučaj stiže iz Rusije, a Telegraf kanal SHOT tvrdi da je ruska policija pokrenula dvije istrage protiv 67-godišnjeg muškarca iz okoline Moskve.

On je navodno, krao pse lokalnih stanovnika, ubijao ih i njihovo meso pokušavao da proda restoranima. Prema objavljenim informacijama, Sergej P. je osumnjičen za djela po članu 245, stav 2, Krivičnog zakona Ruske Federacije (surovo postupanje prema životinjama) i po članu 158, stav 2 (krađa).

Negira optužbe

Za svako od pomenutih djela predviđena je maksimalna kazna zatvora do pet godina, navodi se.

Policija sumnja da je Sergej, u oblasti Nove Moskve, ukrao psa i odvezao ga u nenaseljeno područje, gdje ga je usmrtio.

Iako su sumnje istražitelja usmjerene ka tome da je meso životinja pokušao da proda restoranima, on to odlučno negira.

Pod lupom tužilaštva

Vlasnici nestalih kućnih ljubimaca sumnjaju da je mogao biti odgovoran za smrt više od 20 pasa, u posljednjih šest godina, ali za sada nema dokaza za to.

Navodno, psi su nestajali iz dvorišta i sa ulica, a kasnije su mještani pronalazili tragove koji su ukazivali na zlostavljanje.

Zbog ozbiljnosti optužbi, slučaj se nalazi pod nadzorom moskovskog tužilaštva.

