UN-ova agencija: Više od 280.000 domova uništeno u Gazi, raseljene porodice zimu dočekuju u šatorima

Više od 282.000 domova u Gazi uništeno je ili oštećeno tokom dvogodišnjeg izraelskog rata, ostavljajući veliki broj Palestinaca bez skloništa, saopštila je u četvrtak Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA).

Podaci dolaze iz Grupe za skloništa, humanitarne platforme kojom zajednički upravljaju UNRWA i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, javlja Anadolija.

UNRWA je saopštio da desetine hiljada palestinskih porodica žive u šatorima kako se zima približava, dodajući da su te porodice nagurane u uske prostore i bore se sa nedostatkom privatnosti i ograničenim pristupom osnovnim uslugama.

Primirje između Hamasa i Izraela na snazi ​​je od 10. oktobra, ali Izrael ga i dalje svakodnevno krši, uzrokujući stotine palestinskih žrtava i ograničavajući unos hrane i medicinskih potrepština.

Od oktobra 2023. godine, izraelski napadi su ubili više od 69.000 ljudi, uglavnom žena i djece, povrijeđeno je preko 170.700 drugih, a enklava je ostala nenastanjiva.