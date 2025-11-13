Trampu predstavljene opcije za vojne operacije u Venecueli, oglasio se i Maduro

Visoki vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država predstavili su američkom predsjedniku Donaldu Trampu ažurirane opcije za moguće vojne operacije u Venecueli, uključujući i kopnene udare, javlja CBS News, pozivajući se na više izvora upoznatih sa sastancima u Bijeloj kući.

Prema navodima američkih medija, ministar odbrane Pit Hegset, načelnik Združenog štaba Dan Kejn i drugi visoki vojni i obavještajni zvaničnici informisali su Trampa o potencijalnim vojnim scenarijima u narednim danima, ali konačna odluka još nije donesena.

Ove informacije stižu samo nekoliko dana nakon što su SAD u vode Kariba i Latinske Amerike poslale najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford, što predstavlja najznačajnije vojno prisustvo SAD-a u tom regionu od invazije na Panamu 1989. godine. Takav razvoj događaja izazvao je bojazan da Vašington razmatra oružani napad na Venecuelu.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro najavio je "masovno raspoređivanje" kopnenih, zračnih, pomorskih, riječnih i raketnih snaga, kao i civilnih milicija, s ciljem da se suprotstave američkoj mornarici koja patrolira u blizini venecuelanske obale.

Napadi na brodove

Tokom posljednja dva mjeseca američka vojska izvela je napade na najmanje 21 brod za koje tvrdi da su prevozili drogu iz Južne Amerike ka SAD-u. U tim napadima poginulo je gotovo 80 ljudi. Ipak, do sada nije objavljen nijedan dokaz koji bi potvrdio američke tvrdnje: nije poznato ni kakva je droga pronađena, ni da li su brodovi zaista bili uključeni u krijumčarenje. Ujedinjene nacije ove napade opisuju kao "bespravna pogubljenja".

Tramp je ranije tvrdio da su vojne akcije nužne kako bi se "zaustavio protok narkotika" ka SAD-u, ali brojni analitičari smatraju da je stvarni cilj ovih poteza pritisak na Madurov režim i pokušaj smjene vlasti u Karakasu.

Maduro: "SAD fabriciraju novi rat"

Venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino potvrdio je da u vojnoj vježbi učestvuje oko 200.000 vojnika. Maduro je optužio Vašington da "fabricira novi rat" i poručio da američko prisustvo u Karibima predstavlja "najveću prijetnju kontinentu u posljednjih 100 godina".

Venecuela, uz podršku Rusije, pojačava odbranu modernim raketnim i PVO sistemima. Moskva je ponovila da "čvrsto stoji uz suverenitet Venecuele".