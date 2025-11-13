Ukrajina napala ciljeve dubuko unutar ruske teritorije: Prvi put lansirane rakete "Flamingo"

Nekoliko sati kasnije, Generalštab Ukrajine potvrdio je da su Odbrambene snage izvele koordinirane napade na više desetina ruskih vojnih i logističkih objekata, kako na teritoriji Rusije, tako i na okupiranim područjima Ukrajine.

Snimci koje je objavio Telegram kanal Nikolaevskiy Vanek prikazuju kako ruski sistemi protivvazdušne odbrane pokušavaju presresti rakete, dok se na nebu vide veliki fragmenti koji gore i padaju u dvorišta stambenih zgrada. Na video snimcima se mogu vidjeti zapaljene krhotine koje su pale među parkirane automobile, samo nekoliko metara od zgrada.

Ukrajina je po prvi put izvela napad krstarećim raketama dugog dometa tipa "Flamingo" na ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Prema izvještajima, ukrajinske snage su u ranim jutarnjim satima pogodile grad Orjol.

U saopštenju se navodi da su pogođeni važni ciljevi na Krimu, uključujući skladište nafte kompanije Morskaja Neftjanaja, parkirališta za helikoptere i skladišta bespilotnih letjelica na aerodromu Kirovske, kao i radar protivvazdušne odbrane u blizini Jevpatorije.

Napadi su, kako se dodaje, ciljali i skladišta goriva kod Berdjanska te komandne položaje ruske vojske. Razmjeri štete se još uvijek procjenjuju.

Ukrajinski sistemi

Ovaj napad označava prvo zvanično priznanje da je Ukrajina upotrijebila vlastite sisteme oružja dugog dometa – nove raketne i bespilotne platforme Flamingo, Bars i Ljutij.

Guverner ruske oblasti Orjol, Andrej Kličkov, proglasio je uzbunu zbog zračnog napada i pozvao građane da ostanu u zatvorenim prostorijama ili potraže sklonište.

- Trenutno nema informacija o žrtvama - rekao je Kličkov.

Raketa Flamingo predstavljena je u augustu 2025. godine. Prema podacima proizvođača, ima domet veći od 3.000 kilometara i može probiti betonske bunkere debljine do deset metara.