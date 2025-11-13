Merc: Rekao sam Zelenskom da se pobrine da Ukrajinci ne dolaze masovno kod nas

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je da je tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim zatražio da se spriječi masovni dolazak mladih Ukrajinaca u Njemačku.

- Treba da ostanu u Ukrajini, tamo su potrebni - izjavio je Merc kasnije na kongresu trgovaca u Berlinu.

Prema podacima Eurostata, članice Evropske unije su u septembru zabilježile dolazak 79.205 ukrajinskih izbjeglica – najviše u jednom mjesecu još od augusta 2023. godine. Agencija EU za statistiku navodi da je razlog tome odluka ukrajinskih vlasti iz augusta 2025. kojom je muškarcima između 18 i 22 godine dozvoljeno da slobodno prelaze granicu.

Trenutno se više od 1,2 miliona ukrajinskih izbjeglica, odnosno 28,3 posto ukupnog broja u Evropskoj uniji, nalazi u Njemačkoj, objavio je Eurostat.

- Njemačka vlada namjerava izmijeniti sistem pogodnosti za ukrajinske izbjeglice kako bi rad postao privlačniji od ostanka u sistemu socijalne pomoći - najavio je Merc.

Prema prijedlogu novog zakona, koji bi vlada trebala usvojiti naredne sedmice, Ukrajinci koji su u Njemačku stigli nakon 1. aprila 2025. dobijali bi niže naknade – iste one koje se isplaćuju tražiocima azila, umjesto dosadašnjih naknada za nezaposlene.