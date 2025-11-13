EU i Turska idu ka jačoj vojnoj saradnji: Prvi put imenovan vojni savjetnik pri misiji u Ankari

Evropska unija je početkom ovog mjeseca po prvi put imenovala vojnog savjetnika za svoju misiju u Turskoj, potvrdio je za portal Middle East Eye jedan zapadni zvaničnik upoznat s ovim pitanjem.

Kako je pojasnio isti zvaničnik, odluka o imenovanju rezultat je tekućih rasprava u Briselu o ulozi Turske u širem evropskom sigurnosnom okviru.

Dublji strateški dijalog

Evropske zemlje, među kojima posebno prednjači Njemačka, zalažu se za uspostavljanje dubljeg strateškog dijaloga s Turskom o odbrambenim pitanjima. U tom kontekstu, naglasak se stavlja na jačanje saradnje u razvoju i proizvodnji kapaciteta odbrambene industrije — naročito nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Prema pisanju turskog medija specijaliziranog za odbrambene teme, TurDefa, Evropska unija imenovala je pukovnika Adama Grzimkovskog (Adam Grzymkowski), bivšeg poljskog odbrambenog atašea u Ankari, za vojnog savjetnika šefa delegacije EU u Turskoj.

Na osnovu principa reciprociteta, Turska će također imati pravo imenovati vlastitog odbrambenog savjetnika pri svojoj misiji u Evropskoj uniji u Briselu, naveo je zapadni zvaničnik.

Diplomatski status

Oba će savjetnika djelovati s diplomatskim statusom, a ne kroz formalne vojne kanale.

Od prošle godine Evropska unija intenzivno radi na jačanju dijaloga s Ankarom, pri čemu su se kontakti na visokom nivou i koordinacijski sastanci između dvije strane znatno povećali. Sve više evropskih zemalja prepoznaje da bez turske saradnje neće moći efikasno suprotstaviti se Rusiji.

Visoki birokrat zaposlen u njemačkoj državnoj agenciji zaduženoj za opremanje Bundeswehra, Saveznoj agenciji za opremanje, informatičku tehnologiju i podršku Bundeswehru (BAAINBw), izjavio je prošle sedmice za Dojče vele Turska (DW Turkish) da Njemačka mora dodatno produbiti odbrambeno partnerstvo s Turskom.

- Turska bi, naravno, trebala pokrenuti proces demokratizacije. Ali, u konačnici, nemamo mnogo izbora. Sjedinjene Američke Države također deportuju ljude i koriste nasilje na ulicama. Trebamo li onda reći: "Više nećemo kupovati vaše oružje?" - rekao je njemački zvaničnik.

Smanjen uvoz

Isti zapadni izvor za Srednji Istok Aj naglasio je i da Evropska unija planira imenovati diplomatu koji će biti zadužen za praćenje poštivanja sankcija, s posebnim fokusom na rusku tzv. „crnu flotu“ koja prevozi sankcionisanu naftu.

U oktobru je Turska smanjila uvoz ruske nafte nakon što su mjesec ranije uvedene nove američke sankcije usmjerene protiv ruskog energetskog sektora.