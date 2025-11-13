DNK analiza: Hitler je vjerojatno imao rijedak spolni poremećaj

Nova DNK analiza Adolfa Hitera sugerira da je nacistički vođa najvjerovatnije patio od rijetkog genetskog poremećaja koji onemogućava potpuni završetak puberteta, a istovremeno opovrgava dugogodišnji mit o njegovom jevrejskom porijeklu. Međunarodni tim naučnika i historičara tvrdi da je Hitler s velikom vjerovatnoćom imao Kallmannov sindrom, stanje koje utiče na polni razvoj, piše Sky News.

Ključni genetski nalazi

Glasine o Hitlerovim seksualnim abnormalnostima kruže još od Prvog svjetskog rata, kada su mu se navodno suborci rugali. Najnovije istraživanje daje mogući naučni temelj za te priče. Analiza je pokazala da je kod Hitera bio oslabljen gen PROK2, koji je ključan za razvoj polnih organa. Nedostatak tog gena povezuje se s nižim nivoima testosterona nego što je uobičajeno i može dovesti do stanja poznatog kao mikropenis.

Profesorica Teri King, vodeća genetičarka u istraživanju koja je ranije identificirala posmrtne ostatke kralja Rikarda III., izjavila je za Sky News: "Da ste mi prije nekoliko godina rekli da ću govoriti o Hitlerovim genitalijama, nikada ne bih povjerovala."

Porijeklo kontroverznog uzorka

DNK korištena u studiji potiče s kauča umrljanog krvlju iz Hitlerovog bunkera. Nakon pada nacističkog režima, oficir za komunikacije generala Dvajta D. Ajnshauera (Dwight D. Eisenhower), pukovnik Rozvel P. Rozengren (Roswell P. Rosengren), odrezao je komad tkanine i ponio ga kući. Uzorak je desetljećima bio čuvan u sejfu prije nego što je prodat Muzeju povijesti Gettysburga, odakle je stigao do naučnika.

"Još jedan sloj informacija"

Profesorica King je priznala da se "mučila" oko odluke da ispita Hitlerovu DNK, ali je zaključila da on ne bi trebao biti izuzetak, s obzirom na to da su hiljade drugih arheoloških ostataka podvrgnute istom postupku. "Zašto bi Hitler bio drugačiji?" pitala je. "Zašto ga ne bismo obradili? To bi značilo staviti ga na pijedestal."

Dodala je da nalazi tima pružaju dodatne informacije o jednoj od najistraživanijih osoba u historiji. Ovo otkriće također može dati mogući uvid u pozadinu poznate britanske ratne pjesme "Hitler Has Only Got One Ball", kojom se nastojalo kompromitirati njemačko vodstvo.

Povezanost s mentalnim poremećajima

Istraživanje je također pokazalo da je Hitler imao visok poligenski rizik — mjeru koja poredi DNK pojedinca s genetikom opće populacije — za autizam, shizofreniju i bipolarni poremećaj. Nalazi će biti detaljnije predstavljeni u dvodijelnom dokumentarcu "Hitlerova DNK: Nacrt diktatora", koji će se prikazivati na Channelu 4 od 15. novembra.

"Genetika nije presudna"

Uprkos intrigantnim otkrićima, svi uključeni stručnjaci upozoravaju da rezultate ne treba tumačiti kao jedino objašnjenje Hitlerovih djela.

- Genetika je jedan dio slike vaše ličnosti - rekla je profesorica King.

- Hitlerov otac bio je alkoholičar koji ga je tukao. Umrlo mu je četvero ili petero braće i sestara. Umrla mu je majka. Prošao je kroz mnoge nepovoljne životne događaje, vrijeme u kojem je živio, njegovo društvo: sve to utiče na njega - dodala je.

Profesor Simon Baron-Kohen, stručnjak za autizam, naglasio je:

- Ne možemo njegovo ponašanje svesti na ove dijagnoze. Autizam je invaliditet i razlika. To je invaliditet u smislu da se autistični ljudi bore s društvenim odnosima i komunikacijom. Bore se s tom prvom vrstom empatije. Velika većina tih pojedinaca ne čini loše stvari. Moramo to imati na umu kako ne bi došlo do neravnoteže.

S time se složio i profesor Tomas Veber (Thomas Weber) sa Univerziteta u Aberdinu, koji je upozorio na opasnost svođenja historijske ulogu diktatora na njegovu DNK.

- Bio sam zabrinut kakvu bi štetu analiza njegove DNK mogla učiniti... Ipak, sada kada je Hitlerova DNK analizirana, bilo bi pogrešno, pa čak i neetično pokušati vratiti duha u bocu i ignorirati rezultate - rekao je.

- Genetski sastav ekstremista i neekstremista u prosjeku je isti. Jednostavno ne postoji gen diktatora. Niti je Hitlerova DNK, ili DNK bilo kojeg drugog tiranina, nacrt diktatora. Ono što trebamo učiniti s rezultatima analize Hitlerove DNK jest ono što mi kao povjesničari radimo s bilo kojim izvorom: primijeniti kritiku izvora, koristiti ih izuzetno pažljivo i trezveno, usporediti ih s drugim izvještajima i kalibrirati ih - dodao je.