Hamas predao posmrtne ostatke još jednog izraelskog taoca u skladu sa sporazumom o primirju u Gazi

Palestinska grupa Hamas vratila je u četvrtak navečer posmrtne ostatke još jednog izraelskog taoca u skladu sa sporazumom o prekidu vatre u Gazi, saopštila je vojska.

U saopštenju izraelske vojske navodi se da je tijelo predato timovima Crvenog križa na jugu Pojasa Gaze i da je na putu do izraelskih snaga unutar enklave.

Hamas je ranije saopštio da će tijelo predati večeras u području Morag, sjeverno od Kan Junisa.

Hamas je već oslobodio 20 izraelskih talaca živih i predao posmrtne ostatke 26 od 28 talaca, većinom Izraelaca, od stupanja na snagu primirja 10. oktobra. Izrael je, međutim, tvrdio da jedno od primljenih tijela ne odgovara nijednom od njegovih talaca.

Prva faza sporazuma o prekidu vatre uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Plan također predviđa obnovu Gaze i uspostavljanje novog mehanizma upravljanja bez Hamasa.

Izrael je ubio više od 69.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a ranio preko 170.700 drugih u napadima u Gazi od oktobra 2023. godine.