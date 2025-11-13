Zelenski: "Nitko ne tjera naše vojnike da umru zbog ruševina"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike u Evropskoj uniji da prevaziđu međusobne razlike oko korištenja zamrznute ruske imovine, naglasivši da su nova finansijska sredstva ključna za opstanak ukrajinske ekonomije pogođene ratom.

- Nadam se da ćemo dobiti ovu odluku. U suprotnom, morat ćemo pronaći alternativu, to je pitanje našeg preživljavanja. Zato nam je to jako potrebno. I računam na partnere - rekao je Zelenski u razgovoru za Bloomberg.

Oslabljena podrška Kijevu

Evropska unija odgodila je do decembra odluku o prijedlogu da se zamrznuta ruska sredstva iskoriste za "reparacijski zajam" Ukrajini vrijedan 140 milijardi eura. U međuvremenu, Rusija ostvaruje pomake na frontu i napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu kako bi dodatno oslabjela privredu dok se približava zima.

Ruska invazija ulazi u četvrtu godinu, dok se Ukrajina suočava s iscrpljenim vojništvom i ekonomijom u najtežem sukobu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Dodatni udar za Kijev je gubitak bezuslovne zapadne podrške nakon povratka Donalda Trampa (Trump) u Bijelu kuću.

Pošto su sredstva iz Sjedinjenih Država zamrznuta, evropske vlade su obećale da će povećati finansijsku i vojnu pomoć kako bi se suprotstavile prijetnji iz Kremlja.

Evropski blok prošlog mjeseca nije postigao dogovor zbog protivljenja Belgije, koja drži najveći dio ruskih sredstava i traži čvršće pravne garancije. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da neće podržati plan oduzimanja ruske imovine "ako bi se ta sredstva koristila za finansiranje rata u Ukrajini".

"Rusija mora platiti ovaj rat"

- Rusija mora platiti za ovaj rat. Novac od zamrznute imovine pomoći će Ukrajini da kupi više sistema protivzračne odbrane od SAD-a i Evrope te finansira proizvodnju dronova za napade na ruske ciljeve. Nemamo dodatnog novca. Ovo je način, i ovo je pošteno - poručio je Zelenski.

Dodao je da bi Tramp mogao poslati "dobar signal" evropskim liderima tako što bi sam počeo koristiti milijarde ruskih sredstava zamrznutih u SAD-u.

- Tramp ima više od pet milijardi dolara ruske imovine, možda će odlučiti potrošiti taj novac. To će pomoći - rekao je Zelenski.

- Prošle američke akcije poput energetskih sankcija potaknule su i evropske partnere na snažne odluke - dodao je, otkrivši da Ukrajina sada u saradnji sa SAD-om proizvodi dronove presretače.

"Putin zastrašuje Evropu"

Prema riječima Zelenskog, ruski predsjednik Vladimir Putin vodi kampanju zastrašivanja evropskih zemalja učestalim upadima dronova i borbenih aviona u zračni prostor NATO-a.

- To je uspjelo učiniti čelnike manje voljnima da šalju sisteme protuzračne odbrane Ukrajini. Mislim da ih je uplašio, to mu je bio cilj, i postigao ga je. Bez sumnje, to je bilo psihološko zastrašivanje - kazao je.

"Ne možemo napustiti istočnu Ukrajinu"

Zelenski je priznao da je situacija u gradu Pokrovsku u Donjeckoj oblasti "veoma teška", jer ruske snage pokušavaju preuzeti kontrolu nakon mjeseci borbi. Naglasio je da odluke o povlačenju donose isključivo vojni zapovjednici na terenu.

- Nitko ih ne tjera da umru radi ruševina. Podržat ću naše vojnike, posebno zapovjednike koji su tamo. Najvažniji za nas su naši vojnici - rekao je Zelenski.

On smatra da Rusija pokušava ostvariti pobjedu u Pokrovsku kako bi uvjerila Trampa da se Ukrajina treba povući iz cijelog Donbasa, koji čine Donjecka i Luhanska oblast, kako bi se rat završio.

- Ne možemo napustiti istočnu Ukrajinu. Nitko to neće razumjeti, ljudi to neće razumjeti. A glavna stvar je da vam nitko neće jamčiti da ako zauzmu ovaj ili onaj grad, neće ići dalje. Nema faktora odvraćanja - naglasio je.

"Tramp može natjerati Putina na pregovore"

Zelenski je upozorio da Rusija napada ukrajinski energetski sistem s ciljem da iscrpi zemlju prije proljeća.

Diplomatski napori za primirje zapeli su otkako je Tramp u avgustu održao sastanak s Putinom na Aljasci. Odustao je od planova za drugi susret u Budimpešti nakon što su SAD procijenile da Moskva nije spremna za kompromis.

- Ukrajina je ostala otvorena za razgovore s Rusima kako bi se postigao prekid vatre koji je tražio Tramp. Ako oni doista žele završiti rat ili su spremni završiti rat, onda se treba prebaciti na diplomatski put. Zato sam rekao predsjedniku Trampu da sam otvoren - poručio je Zelenski.

- Oni ne poštuju zakon, ali stvarno poštuju Sjedinjene Države. Poštuju predsjednika Trampa. Stvarno mislim da predsjednik Tramp može potaknuti Putina na pregovore. I zato je ovo vrlo važno - zaključio je.