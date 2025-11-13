Pojeo posljednji obrok prije pogubljenja, a onda mu je odobreno pomilovanje: Odluku je podržala i porodica žrtve

Guverner Oklahome Kevin Stit poštedio je život zatvoreniku samo nekoliko trenutaka prije nego što je trebao biti pogubljen smrtonosnom injekcijom, preinačivši mu kaznu na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja dok je čekao u ćeliji pored prostorije za pogubljenje.

Članovi porodice žrtve podržali su molbu za pomilovanje Tremanea Vuda (46), a guverner je u izjavi kojom je objavio svoju odluku istakao njihovo "kršćansko oproštenje i ljubav".

Vud je trebao biti pogubljen zbog ubistva Ronija Vipa (19) tokom neuspjele pljačke 2002. godine, ali je tvrdio da je pravi ubica bio njegov brat, koji je preminuo služeći doživotnu kaznu zatvora.

Drugo pomilovanje

Ovo je drugi put da je republikanski guverner Stit odobrio pomilovanje tokom svojih sedam godina na funkciji.

- Nakon temeljitog pregleda činjenica i molitvenog razmatranja, odlučio sam prihvatiti preporuku Odbora za pomilovanja i uslovni otpust da se kazna Tremanea Vuda preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Ova odluka odražava istu kaznu koju je njegov brat dobio za ubistvo nevinog mladića i osigurava tešku kaznu koja će nasilnog prestupnika zauvijek zadržati van ulica - rekao je guverner.

- Vud je već primio svoj "posljednji obrok" i bio prebačen u ćeliju pored prostorije za pogubljenje, ali još nije bio vezan za sto kada je guverner donio odluku - izjavila je portparolka zatvora Kej Tompson.

U izvršnoj naredbi kojom je preinačio Vudovu kaznu, Stit je naveo da Vud neće imati pravo da bude razmatran za preinačenje kazne, pomilovanje ili uslovni otpust do kraja svog života.

Slične uslove guverner je postavio i 2021. godine kada je odobrio pomilovanje zatvoreniku osuđenom na smrt Džulijusu Džounsu. Stit je, međutim, odbio preporuke za pomilovanje u još četiri slučaja.

Razočarenje odlukom

Generalni tužilac Oklahome Gentner Dramond izrazio je razočaranje guvernerovom odlukom.

Vud, koji je svjedočio pred komisijom putem video veze iz Državnog zatvora Oklahome u MekAlesteru, prihvatio je odgovornost za svoje nedolično ponašanje u zatvoru i za učešće u pljački, ali je negirao da je on ubio Vipa.

- Nisam monstrum. Nisam ubica. Nikada nisam bio i nikada neću biti - rekao je Vud.

Džordž Barnet, jedan od prvobitnih tužilaca, izrazio je zabrinutost zbog utjecaja petočlanog odbora za pomilovanja i uslovni otpust na slučaj koji traje više od 20 godina, tvrdeći da dokazi ukazuju na to da je upravo Tremane Vud bio taj koji je izbo Vipa.

Tokom saslušanja o pomilovanju, Vudovi advokati nisu poricali njegovo učešće u pljački, ali su tvrdili da je njegov brat Zaiton Vud bio stvarni počinilac ubistva. Zaiton je bio osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja i prije smrti 2019. priznao je nekoliko osoba da je on ubio Vipa, navela je Vudova advokatica Amanda Bas Kastro Alves.

Kastro Alves je pred komisijom izjavila da je Tremane Vud imao neučinkovitog advokata na suđenju, koji je tada teško pio i vrlo malo radio na slučaju. Vud advokati su se obratili Vrhovnom sudu SAD-a tražeći da zaustavi pogubljenje na tim osnovama, ali im je zahtjev odbijen.