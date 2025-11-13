SAD označile četiri evropska ogranka grupe Antifa kao terorističke organizacije

Američki State Department danas je proglasio četiri evropska ogranka grupe Antifa stranim terorističkim organizacijama.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnoj stranici State Departmenta, radi se o organizaciji Antifa Ost u Njemačkoj, te još tri nasilne grupacije u Italiji i Grčkoj.

Odluka odražava politiku predsjednika Donalda Trampa usmjerenu na razbijanje samozvanih anti-fašističkih mreža i organizacija koje koriste političko nasilje i terorističke akcije kako bi ugrozile demokratske institucije, ustavna prava i osnovne slobode.

- Pokreti povezani s ovim grupama imaju korijene u revolucionarnim anarhističkim i marksističkim ideologijama, uključujući antiamerikanizam, antikapitalizam i antihrišćanstvo, a koriste ove ideje kako bi poticali nasilje i opravdali napade kako na domaćem, tako i na stranom tlu - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da SAD planiraju koristiti sva raspoloživa sredstva za zaštitu nacionalne sigurnosti i sprječavanje finansiranja terorista, uključujući ciljanje i drugih Antifa grupa širom svijeta.

Prema ovoj odluci, Antifa Ost, Neformalna anarhistička federacija/Međunarodni revolucionarni front (FAI/FRI), Revolucionarna klasna samoodbrana i Oružana proleterska pravda stavljene su u istu kategoriju kao Islamska država ISIS-K i al Šabab.