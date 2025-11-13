STATE DEPARTMENT

SAD označile četiri evropska ogranka grupe Antifa kao terorističke organizacije

Odluka odražava politiku predsjednika Donalda Trampa usmjerenu na razbijanje samozvanih anti-fašističkih mreža

M. Až.

13.11.2025

Američki State Department danas je proglasio četiri evropska ogranka grupe Antifa stranim terorističkim organizacijama.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnoj stranici State Departmenta, radi se o organizaciji Antifa Ost u Njemačkoj, te još tri nasilne grupacije u Italiji i Grčkoj.

Odluka odražava politiku predsjednika Donalda Trampa usmjerenu na razbijanje samozvanih anti-fašističkih mreža i organizacija koje koriste političko nasilje i terorističke akcije kako bi ugrozile demokratske institucije, ustavna prava i osnovne slobode.

- Pokreti povezani s ovim grupama imaju korijene u revolucionarnim anarhističkim i marksističkim ideologijama, uključujući antiamerikanizam, antikapitalizam i antihrišćanstvo, a koriste ove ideje kako bi poticali nasilje i opravdali napade kako na domaćem, tako i na stranom tlu - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da SAD planiraju koristiti sva raspoloživa sredstva za zaštitu nacionalne sigurnosti i sprječavanje finansiranja terorista, uključujući ciljanje i drugih Antifa grupa širom svijeta.

Prema ovoj odluci, Antifa Ost, Neformalna anarhistička federacija/Međunarodni revolucionarni front (FAI/FRI), Revolucionarna klasna samoodbrana i Oružana proleterska pravda stavljene su u istu kategoriju kao Islamska država ISIS-K i al Šabab.

