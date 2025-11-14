Švicarska i SAD blizu postizanja trgovinskog sporazuma

Smanjenje carina s 39 na 15 posto bio bi "zraka nade" za švicarsku industriju

Švedski ministar privrede Gaj Parmelin. AP

Dž. R.

14.11.2025

Nakon održanih razgovora u Vašingtonu, SAD i Švicarska su se približili trgovinskom sporazumu kojim bi se smanjile carine od 39 posto koje je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nametnuo na švicarski uvoz u SAD radi smanjenja trgovinskog manjka s tom zemljom, izjavili su dužnosnici obje države.

Švicarski ministar privrede Gaj Parmelin (Guy) rekao je novinarima nakon sastanka s američkim trgovinskim predstavnikom Džejmisonom Grirom (Jamieson Greer) da su "imali vrlo dobar razgovor". 

- Razjasnili smo gotovo sve - kazao je, odbivši iznijeti detalje razgovora. No, rekao je da će biti daljnje komunikacije kada sve "konačno bude jasno".

Švicarski izvor, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je nakon sastanka da je dogovor "efektivno postignut".

Visoki američki dužnosnik izjavio je da je sastanak bio "vrlo pozitivan" i da bi mogao dovesti do smanjenja američkih carina ako Tramp prihvati predložene uvjete. Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su švicarski dužnosnici predstavili plan za smanjenje i uklanjanje trgovinskog viška s SAD, dodajući da američki dužnosnici očekuju značajno smanjenje švicarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera. 

Smanjenje carina s 39 na 15 posto bio bi "zraka nade" za švicarsku industriju, ocijenio je Hans Gersbach, direktor Ekonomskog instituta KOF na ETH Zürich. Švicarski sektori proizvodnje mašina, preciznih instrumenata, satova i hrane, kojima je SAD veliko izvozno tržište, najviše bi odahnuli dođe li do takvog smanjenja, dodao je.

Uz carinsku stopu od 39 posto, između 7.500 i 15.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom u Švicarskoj je ugroženo, procjenjuje KOF. Carinska stopa od 15 posto otklonila bi takvu prijetnju, rekao je Gersbach.

U potonjem slučaju, švicarski privredni rast, koji KOF sada predviđa na 0,9 posto u 2026., ponovno bi premašio 1 posto. 

- To bi bilo olakšanje za cijelu privredu - kazao je Gersbach.

# ŠVICARSKA
# SAD
