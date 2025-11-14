Premijerka Bangladeša tereti se za zločine protiv čovječnosti: "Glavni arhitekt stotine ubistava"

Bivša premijerka Bangladeša Šeik Hasina (Sheikh Hasina) odbacila je optužbe za zločine protiv čovječnosti. Hasina je optužena za smrtonosno gušenje prošlogodišnjeg ustanka koji ju je svrgnuo s vlasti, a tužitelji za nju traže smrtnu kaznu, piše BBC.

Hasinu se tereti da je bila glavni arhitekt stotine ubistava tokom masovnih prosvjeda protiv njezine autokratske vladavine, što ona odlučno negira. U svom prvom intervjuu za BBC otkako je 5. avgusta 2024. pobjegla iz zemlje, svoje suđenje u odsutnosti nazvala je "farsom" koju je orkestrirao "prijetvorni sud" pod kontrolom njezinih političkih protivnika. Tvrdila je da je suđenje osmišljeno kako bi se donijela "unaprijed određena osuđujuća presuda".

Istražitelji UN-a za ljudska prava navode da je ubijeno do 1.400 ljudi kada su Hasina i njezina vlada upotrijebile sistemsko i smrtonosno nasilje protiv demonstranata u neuspješnom pokušaju da se održe na vlasti. Bivša premijerka, koja se odbija vratiti iz Indije na suđenje, optužena je da je lično naredila sigurnosnim snagama da pucaju na demonstrante.

Smrtna kazna

U intervjuu danom putem e-pošte, Hasina je za BBC rekla da "kategorički" odbacuje takve optužbe.

- Ne poričem da je situacija izmakla kontroli, niti da su mnogi životi nepotrebno izgubljeni. Ali nikada nisam izdala nikakvu naredbu za pucanje na nenaoružane civile - izjavila je.

Međutim, procurila je audio snimka jednog od njezinih telefonskih poziva, čiju je autentičnost potvrdio BBC Eye ranije ove godine, a ona sugerira da je u julu 2024. odobrila upotrebu "smrtonosnog oružja". Snimka je tokom suđenja puštena na sudu.

Uz Hasinu, u julu ove godine formalno su optužena još dvojica dužnosnika: bivši ministar unutarnjih poslova Asaduzzaman Khan Kamal i bivši glavni inspektor policije Chowdhury Abdullah Al-Mamun. Tužitelji su zatražili smrtnu kaznu za bivšeg ministra, koji je u bijegu. Bivši šef policije u julu je priznao krivnju, ali mu kazna još nije izrečena.

Drugi zločini

Hasina tvrdi da se nije mogla braniti niti imenovati vlastite advokate te da su se njeni politički protivnici okomili na nju u pokušaju da "likvidiraju" njezinu stranku Awami League kao političku snagu. Njeni advokati su prije četiri dana podnijeli hitnu žalbu UN-u, ističući ozbiljne povrede prava na pošteno suđenje.

Stranci Awami League već je zabranjen izlazak na opće izbore zakazane u februaru. Intervju za BBC obuhvatio je i druge ozbiljne optužbe za zloupotrebe počinjene tokom Hasinine 15-godišnje vladavine, koje će se razmatrati u drugom predmetu pred posebnim sudom.

Nakon što je svrgnuta s vlasti, otkriven je niz tajnih zatvora u kojima su ljudi godinama držani bez ikakvog pravnog postupka. Mnogi kritičari i protivnici koji su bili oteti ili zarobljeni navodno su nezakonito ubijeni. Upitana tko je za to odgovoran, Hasina je rekla da "nije imala saznanja" o postojanju takvih zatvora. Također je negirala svoju umiješanost u ubojstva i nestanke.

- Negiram to u smislu moje vlastite umiješanosti, ali ako postoje dokazi o zloupotrebi drugih dužnosnika, neka se to ispravno ispita u nepristranom, depolitiziranom procesu - rekla je. Hasina i drugi visoki članovi njezine bivše vlade suočavaju se i sa suđenjem za korupciju na odvojenom sudu, no i te optužbe negiraju.