New York Times: Bijela kuća prijetila republikanki zbog Epstajna?

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) suočava se s mogućnošću glasanja u Kongresu o objavljivanju dosjea seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein), nakon što su propali njegovi pokušaji da se dvije republikanske zastupnice prisile da povuku svoju podršku toj inicijativi, piše The Guardian.

NYT: Bijela kuća prijetila

Navodno odbijanje Lauren Boebert iz Colorada i Nancy Mace iz Južne Karoline da uklone svoja imena s peticije za izglasavanje ostavlja Trampa izloženim pitanju koje bi moglo okrenuti dio njegove MAGA baze protiv njega.

Prema pisanju New York Timesa, Boebert je ostala čvrsta u svojoj odluci i nakon što je Tramp pozvao u Bijelu kuću kako bi je pokušao uvjeriti da povuče potpis.

New York Times je izvijestio da je Bijela kuća pokušala nagovoriti Boebert da promijeni mišljenje, angažirajući Pam Bondi, državnu tužiteljicu i direktora FBI-a Kasha Patela, prije nego što joj je uputila „prijetnje“ kada taktika nije uspjela.

List, pozivajući se na ljude bliske Boebert, navodi da je tvrd pristup imao suprotan učinak, a ljuta Boeber je sve uvjerenija da možda postoji zavjera za prikrivanje sadržaja dosjea.

Tramp je navodno neuspješno pokušao telefonski kontaktirati i Mace, koja se kandiduje za guvernerku Južne Karoline. Ona mu je kasnije odgovorila pismom u kojem je, pozivajući se na ličnu historiju seksualnog zlostavljanja, objasnila da ne može promijeniti mišljenje. Kasnije je na društvenim mrežama napisala da joj je „Epstajnova peticija duboko lična“.

Novi e-mailovi

Pritisak Bijele kuće uslijedio je samo nekoliko sati nakon što su demokrati u nadzornom odboru Zastupničkog doma objavili niz e-mailova koji sugeriraju da je Tramp možda znao više o Epstajnovim aktivnostima trgovine maloljetnicama nego što je ranije priznao.

Pokojni osramoćeni finansijer – koji je 2019. počinio samoubistvo u zatvoru čekajući suđenje – u jednoj je poruci napisao da je Tramp, njegov nekadašnji bliski prijatelj, „znao za djevojke“.

Peticiju su potpisala još dva republikanca, nekada gorljiva Trampova pristalica Marjorie Taylor Greene i Thomas Massie. Potreban broj od 218 glasova za pokretanje glasanja u Zastupničkom domu dosegnut je ove sedmice prisegom demokratske zastupnice Adelite Grijalve.

Demokrati su optužili predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona da je namjerno odgađao njenu prisegu kako bi spriječio glasanje, dok je Tramp iz pozadine lobirao da se to ne dogodi.

Političke posljedice

Iako bi zakon teško prošao Senat, a Tramp bi ga vjerovatno blokirao vetom, samo glasanje u domu pod kontrolom republikanaca moglo bi stvoriti ozbiljne političke probleme za predsjednika. Demokratski zastupnik Ro Khanna predviđa da bi između 40 i 50 republikanaca moglo glasati za objavu dosjea. Jedan Trampov saveznik izjavio je za Politico da su najnovija otkrića „stvari koje su već komplicirane za predsjednika iznijela na površinu“.

- To je kao dodavanje soli jelu, okusi su već tu, samo ih sve naglašava - rekao je neimenovani saveznik.

Tajnica za medije Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je sve kao „kampanju odvraćanja pažnje od strane demokrata i liberalnih medija“.

- Zato mi se postavljaju pitanja o Epstajnu umjesto o ponovnom otvaranju vlade zbog republikanaca i predsjednika Trampa - rekla je.

Obnovljene špekulacije o Epstajnu poklopile su se s Trampovim potpisivanjem zakona kojim je zvanično okončana 43-dnevna blokada savezne vlade, najduža u historiji SAD, te s najavama Vrhovnog suda da bi mogao ukinuti njegovu ključnu politiku carina.