SAD pozvale Vijeće sigurnosti UN-a da podrži Trampov plan za Gazu

Sjedinjene Države su pozvale Vijeće sigurnosti UN-a da bude jedinstveno i podrži nacrt rezolucije usmjeren na jačanje mirovnog plana predsjednika Donalda Trampa (Trump) za Gazu, upozoravajući da bi Palestinci u suprotnom mogli snositi „teške“ posljedice.

Pokušaji sijanja razdora sada, kada se o dogovoru o ovoj rezoluciji aktivno pregovara, imaju teške, opipljive i potpuno izbježive posljedice za Palestince u Gazi, naveo je portparol američke misije pri UN-u u saopćenju.

- Primirje je krhko i podstičemo Vijeće da se ujedini i krene naprijed kako bi osiguralo mir koji je očajnički potreban - naglasio je portparol, nazivavajući to “historijskim trenutkom za utiranje puta trajnom miru na Bliskom istoku“.

Prošle su sedmice američki zvaničnici pokrenuli pregovore unutar vijeća o nacrtu koji bi se nastavio nakon primirja u dvogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa i podržao Trampov plan.

Treći nacrt rezolucije, u čiji je uvid došao AFP, "pozdravlja osnivanje Odbora za mir", prelaznog upravnog tijela za Gazu - kojim bi Tramp teoretski predsjedavao - s mandatom do kraja 2027. godine.

Njime bi se ovlastile države članice da formiraju "privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF)" koje bi sarađivale s Izraelom i Egiptom te novoobučenom palestinskom policijom kako bi pomogle u osiguranju graničnih područja i demilitarizaciji Pojasa Gaze.

ISF bi također radio na "trajnom razgradnji oružja od nedržavnih naoružanih grupa", zaštiti civila i osiguranju koridora humanitarne pomoći.

Za razliku od prethodnih nacrta, najnoviji spominje moguću buduću palestinsku državu.

Nakon što Palestinska uprava provede tražene reforme i obnova Gaze bude u toku, "uvjeti bi konačno mogli biti ispunjeni za vjerodostojan put do palestinskog samoodređenja i državnosti", navodi se u nacrtu.

- Sjedinjene Države uspostavit će dijalog između Izraela i Palestinaca kako bi se dogovorili o političkom horizontu za miran i prosperitetan suživot - dodaje se.

Američki državni seretark Marco Rubio izjavio je u srijedu da je optimističan u pogledu usvajanja rezolucije.

- Mislim da dobro napredujemo s formulacijom rezolucije i nadamo se da ćemo vrlo brzo poduzeti mjere u vezi s njom - rekao je on novinarima u Kanadi.

Ipak, iako se čini da članovi vijeća u načelu podržavaju stvaranje Odbora za mir, diplomati su za AFP rekli da su se postavila pitanja o nacrtu.

Ta pitanja uključuju nedostatak bilo kakvog spominjanja mehanizma za nadzor Vijeća sigurnosti u tekstu, buduću ulogu Palestinske uprave i detalje o mandatu ISF.