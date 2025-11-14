Epstein u mailu: Upoznao sam neke vrlo loše ljude, nikoga tako lošeg kao što je Tramp

Prvotna objava Demokrata sadržavala je e-mailove koji su ponovno potaknuli dugogodišnja pitanja o Trumpovoj prošlosti s Epsteinom i njegovim saznanjima o zlostavljanju maloljetnica. U poruci iz 2019. godine, upućenoj autoru Michaelu Wolffu, Epstein je napisao da je Trump "znao za djevojke".

Republikanci su ih optužili za selektivno objavljivanje s ciljem stvaranja lažne slike o Trumpu te su uzvratili objavom vlastitog seta od 20.000 dokumenata. Cijela situacija eskalira uoči glasanja u Zastupničkom domu sljedećeg tjedna o prijedlogu da se Ministarstvo pravosuđa prisili na objavu svih deklasificiranih spisa o Epsteinu, piše SBS News.

U Vašingtonu je objavljeno više od 20.000 dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Sve je započelo kada su Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili e-mailove između Epsteina i njegovih suradnika, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa, a u nekima od njih Epstein američkog predsjednika naziva najgorom osobom koju je upoznao.

Napisao je i da Trump pokazuje znakove rane demencije

S druge strane, u e-mailovima koje su objavili Republikanci, Epstein navodi da je Trump "mnogo puta dolazio u moju kuću", ali da "nikada nije dobio masažu". Brojne poruke otkrivaju Epsteinov sve negativniji stav o Trumpu kroz godine.

"Upoznao sam neke vrlo loše ljude. Nikoga tako lošeg kao što je Trump. U njegovu tijelu nema ni jedne pristojne stanice", napisao je u e-mailu iz 2017. godine. U poruci Ghislaine Maxwell, osuđenoj za sudjelovanje u Epsteinovom lancu zlostavljanja, Trumpa je 2011. godine nazvao "onim psom koji nije zalajao", tvrdeći da je Trump "proveo sate u njegovoj kući" sa žrtvom čije je ime redigirano.

U drugim porukama Epstein je Trumpa nazivao nevjerojatno zlim, ludim i manijakom koji pokazuje znakove rane demencije. Podsjetimo, Bijela kuća je kritizirala objavu Demokrata, tvrdeći da su dokumenti selektivno odabrani kako bi se Trumpa prikazalo u lošem svjetlu.

Procurile su i poruke princa Endrjua

"Ove e-poruke ne dokazuju apsolutno ništa osim činjenice da predsjednik Trump nije učinio ništa pogrešno", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Podsjetimo, Maxwell je 2022. osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Epstein je 2019. počinio samoubojstvo u njujorškom zatvoru dok je čekao suđenje po istim optužbama.

Novi dokumenti spominju bivšeg princa Andrewa te sugeriraju da je ostao u kontaktu s Epsteinom dulje nego što se dosad vjerovalo. U poruci iz ožujka 2011., četiri mjeseca nakon što je Andrew javno tvrdio da je prekinuo sve veze s njim, pisao je Epsteinu i Maxwell o nadolazećoj priči u Daily Mailu.

"Ne znam ništa o ovome! Morate to REĆI, molim vas. Ovo NEMA NIKAKVE veze sa mnom. Ne mogu više ovo podnijeti", a drugi e-mail iz 2011. dovodi u pitanje Andrewove pokušaje da se distancira od Virginije Giuffre, jedne od Epsteinovih žrtava.

Epstin spominje Trumpa s djevojkama u bikiniju u njegovoj kuhinji

Iako je Andrew tvrdio da se "apsolutno ničega ne sjeća" vezano za njihovu zajedničku fotografiju i dovodio u pitanje njezinu autentičnost, Epstein, koji je navodno snimio fotografiju, to je opovrgnuo. "Da, bila je u mom avionu, i da, slikala se s Andrewom kao i mnogi moji zaposlenici", izjavio je.

Kao odgovor na objavu Demokrata, Republikanci su objavili arhivu od 20.000 dokumenata povezanih s Epsteinom. Iako se Trumpovo ime često spominje, to je uglavnom u kontekstu njegove političke karijere ili optužbi za seksualno nedolično ponašanje.

U jednoj od poruka, Epstein spominje 20-godišnju djevojku koju je "dao Donaldu" 1993. te govori o fotografijama "Donalda i djevojaka u bikinijima u mojoj kuhinji", no nije jasno radi li se o šali. Trump je prekjučer optužio Demokrate da objavom e-mailova pokušavaju skrenuti pozornost s rekordne 43-dnevne blokade vlade.

Tramp negira da je znao za trgovinu ljudima

"Demokrati ponovno pokušavaju pokrenuti lažnu temu Jeffreyja Epsteina jer će učiniti sve kako bi odvratili pažnju od toga koliko su loše prošli s blokadom vlade i mnogim drugim temama", napisao je na društvenoj mreži Truth Social.

Glasnogovornica Leavitt optužila je Demokrate da su redigirali ime žrtve u objavljenim e-mailovima jer se radilo o Virginiji Giuffre, koja je u travnju počinila samoubojstvo, a u svojim posthumnim memoarima nazvala je Trumpa prijateljski nastrojenim, ne optužujući ga za bilo kakve nepravilnosti.

Trump je dosljedno i oštro negirao da je znao za Epsteinovu trgovinu ljudima, tvrdeći da su on i Epstein bili prijatelji prije nego što su se posvađali. Glasanje koje će se održati sljedećeg tjedna moglo bi odrediti koliki će dio vladinih materijala o Epsteinu postati javan.

Prijedlog neće proći bez potpisa Trampa

Prijedlog zakona, poznat kao "Zakon o transparentnosti Epsteinovih spisa", zahtijevao bi od Ministarstva pravosuđa da objavi sve deklasificirane zapise, istražne materijale i korespondenciju povezanu s Epsteinom. Glasanje je omogućeno nakon što je demokratska zastupnica Adelita Grijalva osigurala većinu potrebnu za izglasavanje, čemu su se Trump i neki republikanski čelnici protivili.

Prema medijskim izvješćima, Trump i visoki dužnosnici vršili su pritisak na republikanke Lauren Boebert i Nancy Mace da povuku svoju podršku i tako spriječe glasanje. Ova rezolucija predstavlja političku dilemu za republikance u Zastupničkom domu, koji su rastrgani između odanosti Trumpu i apela nekih Epsteinovih žrtava.

"Ako žele postupiti ispravno, očito trebaju glasati za prijedlog", rekao je republikanski zastupnik Thomas Massie, jedan od predlagača zakona. Čak i ako prijedlog prođe u Zastupničkom domu, za stupanje na snagu trebat će mu podrška Senata i, konačno, Trumpov potpis.